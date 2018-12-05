【華冠投顧】盤後分析：風險升高 保守以對

劉彥良 分析師

擔憂經濟成長趨以及美中貿易戰發展，美股四大指數重挫並失守所有均線，打亂反彈行情的步調。台股雖然拉回量縮，但開低走低大跌 166 點，失守上升趨勢線以及長紅棒低點 9979，技術面有轉弱之虞，故建議操作上要先保守以對，接下來觀察國際股市能否止穩以及是否收復空方缺口 10061。

弱勢股方面，DRAM 族群受美光重挫拖累，南亞科 (2408)、旺宏(2337) 和華邦電 (2344) 大跌；匯豐調降蘋果評等，台積電 (3105)、大立光(3008)、穩懋(3105) 和康控 - KY(4943)等蘋概股臉綠。

強勢股方面，5G 概念股統新 (6426)、光聖(6442) 和仲琦 (2419) 逆勢上漲；集團股裕隆 (2201) 和嘉裕 (1417)、燁興(2007) 和燁輝 (2023) 改寫波段新高；資產股潤弘 (2597)、三洋紡(1472) 和國產 (2504) 抗跌收紅。

技術指標方面，無論上市或上櫃指數的 KD 和 RSI 都已死亡交叉或即將死亡交叉，對多方不利。

開盤前，我已在 LINE 上提醒投資朋友要先出股票，果然台股開在今天最高點後就一路向下。我們也照盤前規劃於開盤就立刻將手中持股小賺小賠出場，不跟行情硬拼，正如 10 月初我們的作法一樣。

接下來會不會重演 10 月的走勢誰也說不準，但每當風險升高時，保守以對一向是明智之舉。以今天的新聞為例，政府基金短短 2 個月就把今年前 8 月賺的錢回吐半數以上。所以建立好風險意識，才能避免辛辛苦苦累積的績效在短時間內就大幅縮水甚至倒賠，與投資朋友共勉之。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。