跟好姐妹來趟日本新潟「楓」女人之旅

傳承發揚佛教禪宗的日本，有不少人於日常晨間或夜晚，到寺廟禪院和僧人一同打坐襌修，藉以洗滌身心靈，如今這樣的風潮也深受許多國內外觀光客的歡迎。

在晨襌中獲得一天飽滿能量的無我境界。

來到新潟市，最特別的是在隱身於鬧區的 NEXT 21 大廈 16 樓的「ZEN 禪」餐廳，精心規劃的坐襌區域。晨間在曹洞宗流派 - 田上町安龍寺副住持齋藤隆光帶領下，盤坐在圓柱墊上，自在地隨其敲鐘、誦經來調整呼吸，進入冥想；達到平和後，再感受用戒尺拍打肩膀的「警策」，以至淨心之境。最後在師父唸經引導下，於高空美景裡享用粥膳早餐，尋得一天初始的好時光。

在師父唸經引導下，於高空美景裡享用粥膳早餐，尋得一天初始的好時光。

在舊時富商別墅和藝伎玩遊戲

舊齋藤家別邸「庭屋一如」可由屋內眺望庭園秋日楓葉美景。

曾以日本海最大港灣城市而繁榮的新潟，在市區信濃川以北的舊城區留有許多古蹟，當中以「舊齋藤家別邸」最具興盛時期的富豪別墅代表。於 1920 年興建完成，在沙丘地形上蓋有兩層樓高的木造屋舍和迴遊式庭園，來作為招待賓客之所。在「庭屋一如」的視覺效果中可以品茶道，並欣賞承襲 200 多年的市山流派古町藝伎舞蹈表演，同時體驗昔日宴席上，藝伎與豪門客人娛樂的「座敷遊 / 樽拳」遊戲，別有一番情趣。

在舊齋藤家別邸一感江戶時代町屋的典雅，也能回味花街茶屋的藝伎絕代風華。

咖啡店裡變裝花魁到神社求姻緣

到新潟扮一次集才貌於一身的花魁。

同樣興盛於江戶時代的「花魁」，不同於藝伎，是最高地位等級的遊女稱呼。每年春天，新潟縣燕市更會舉辦花魁巡遊，吸引人潮匯聚觀看。若是想到此來點不同尋常的在地裝扮，在本町下市場與花街聞名的古町「五徳屋十兵衛」咖啡館裡的「studio Clan」則能完成此心願；不論男女皆能化身為艷冠群花的花魁，一身華服艷妝地於攝影棚或自選外拍場景，留下美麗的回憶。

在白山神社一旁的白山公園，是賞櫻看楓的名所。

而新潟市眾多遊玩拍美照的景點中，最必訪的就是已矗立千年的「白山神社」，主祭的菊理媛大神，相傳牽紅線姻緣很靈驗。

白山神社獨特的 Hello Kitty 繪馬。

應有盡有的海陸米食天堂

弁慶廻轉壽司握製當季海產，如鰤魚、南蠻甜蝦、干貝、星鰻，是新潟當地人相當熱愛的名店。

稻香之都的新潟，擁有日本第一長的信濃川和阿賀野川的流經灌溉，孕育肥沃土壤，盛產越光米。加上毗鄰日本海域，整年漁獲豐沛，有水之都的美名，一年四季皆可享用季節美食。來到 Pia Bandai 這座大型海鮮市場兼具生活食材、食堂餐飲的複合式設施，每天皆有新鮮捕獲的海產，不僅能現買現吃，還能到排隊名店「弁慶」廻轉壽司，大啖當日早上自漁場直送的佐渡島、新潟時令鮮魚現製的握壽司和生魚片，風味鮮美。

田舍屋以當令黑鯸和薄鹽高湯烹煮的米飯，盛裝在杉木圓筒鋪上配菜再蒸煮的炊飯。

傳統鄉土料理名店「田舍屋」，是能品嚐地方美食「框飯」杉木圓筒炊飯的元祖店。如此米香縈繞的好滋味，還有也是新潟名產的「醬汁炸豬排丼」，一樣令人欲罷不能地在新潟市車站附近「政家」過癮地大口吃。

政家炸豬排有甜中帶微辣的醃製好味道。

而想大快暢飲用新潟米釀的清酒迷，還能到車站內的「越後清酒博物館 PONSHU 館」，品飲新潟日本酒聖地 93 處釀酒廠的名酒，喝出自己喜愛的越後地酒樂趣。

越後清酒博物館 PONSHU 館只要 500 円就能體驗近百種清酒。

古早味至福的岩室溫泉食旅

岩室溫泉傳言湧出泉水曾治癒受傷的雁鳥，而得名靈雁之湯 (圖片提供│ほてる大橋館の湯)。

位於新潟市郊的岩室溫泉，開湯至今 300 年，在北國街道上的「ほてる 大橋 館の湯」為明治時期創業的高級溫泉旅館，在寬敞舒適的榻榻米和式房，能遠眺岩室小富士山 - 松岳山、彌彥山、和多寶山連綿的景緻。

130 年歷史的ほてる大橋館の湯擁有景觀加持下的五感體驗。(圖片提供│ほてる大橋館の湯)

獨特的是擁有岩室溫泉區裡唯一以 15 種天然礦石打造的岩盤浴及嵐の湯雙設施；不論是在美浴泡湯後，來個長岡產和佐渡產的牛奶 Mix 雙淇淋，或有 40 種類以上以當地食材料理的朝食，每一刻都是至福的享受。

ほてる大橋館の湯的藥石岩盤浴值得一試。

從溫泉旅館步行可達的「灯リの食邸 KOKAJIYA 岩室 小鍛冶屋」原是金屬鍛鑄店家，在 5 年前改建後保留下國有文化古民家，誕生出創意的和風義大利料理，無違和地盡享一道道精緻有溫度的手感滋味。

5 年前改建後保留下國有文化古民家，誕生出創意的和風義大利料理的「灯リの食邸 KOKAJIYA 岩室 小鍛冶屋」。

而在鄰近不遠的「宝山酒造」，可於滿室米釀清酒香中，參觀百年酒窖釀酒過程、試飲多款純米吟釀，及一如女將渡邊由紀子使用能喝也能擦的清米酒化妝水，造就美肌。

宝山酒造使用新潟米、水及人工釀製出好喝順口的清酒。

於滿室米釀清酒香中，參觀百年酒窖釀酒過程、試飲多款純米吟釀。

若想感受不同的酒飲世界，在「CAVE D´OCCI 葡萄酒莊」被廣大葡萄園包圍下，來試喝越後沙丘地形釀造的葡萄酒；園區內亦有餐廳、咖啡館、雜貨商店、麵包店和溫泉 SPA 旅館，是能隨心玩樂的新潮觀光景點。

CAVE D_OCCI 葡萄酒莊內的 BB café。

廣大葡萄園包圍下品嚐美食。

景點介紹

ZEN 禪

地址: 新潟市中央區西堀通六番町 866 番地 NEXT 21 大樓 16F

電話:+81-25-201-9131

網址: http://zen-on.jp

時間: 朝活坐禪 6:45～8:00、午餐 11:00～14:00、咖啡輕食 11:00～17:00、宴會晚餐 18:00～21:00、夜坐禪 18:30～21:00

價位: 早晨坐禪體驗 & 早餐粥膳 1,500 円 (需於 3 天前預約)

舊齋藤家別邸

地址: 新潟市中央區西大畑町 576

電話:+81-25-210-8350

網址: http://saitouke.jp

時間: 10 月到 3 月 9:30～17:00、4 月到 9 月 9:30～18:00(週一、12 月 28 日至翌年 1 月 3 日休)

票價: 舊齋藤家別邸參觀門票：大人 300 円、中 / 小學生 100 円

備註: 新潟古町藝伎之舞鑑賞：2018 年 12 月 1、8、15 日開催。大人 3,000 円、中 / 小學生 2,700 円 (費用包含抹茶、和生菓子)。需事先於 www.nvcb.or.jp 預約

五徳屋十兵衛 studio Clan

地址: 新潟市中央區本町 12 番町 2762

電話:+81-25-201-6896

時間: 8:30～22:00

網址: https://www.studio-clan.com

價位: 一番人氣花魁體驗棚拍 9,800 円、外拍 15,800 円。含妝髮、衣著和拍攝時間約 2.5 小時。拍攝 20 張選 3 張修圖。

白山神社

地址: 新潟市中央區一番堀通町 1-1

電話:+81-25-228-2963

網址: https://www.studio-clan.com

弁慶廻轉壽司 新潟 Pia Bandai 店

地址: 新潟市中央區萬代島 2-4(Pia Bandai 內)

電話:+81-25-255-6000

時間: 10:30～21:00(週三休)

田舍屋

地址: 新潟市中央區古町通 9-1457

電話:+81-25-223-1266

時間: 11:30～14:00、17:00～22:30

かつ丼 政家 (まつりや) 新潟站南店

地址: 新潟市中央區南笹口 1-1-1 ひもろぎビル 2Ｆ(ドンキホーテ 2F)

電話:+81-25-243-6125

網址: http://www.masachan.co.jp

時間: 11:00～凌晨 1:00

越後清酒博物館 PONSHU 館 新潟店

地址: 新潟市中央區花園 1-96-47 CoCoLo 西館 3F

電話:+81-25-240-7090

網址: http://ponshukan-niigata.com

時間: 9:30～20:30

價位: 清酒品飲 500 円 (試飲 5 種酒款)

ほてる大橋館の湯

地址: 新潟市西蒲區岩室温泉 340

電話:+81-25-682-4126

網址: http://www.oohashiya.co.jp

灯リの食邸 KOKAJIYA 岩室 小鍛冶屋

地址: 新潟市西蒲區岩室温泉 666

電話:+81-25-678-8781

網址: https://kokajiya.com

時間: 11:30～14:30、18:00～21:00(週二、三休)

宝山酒造

地址: 新潟市西蒲區石瀬 1380

電話:+81-25-682-2003

網址: https://takarayama-sake.co.jp

時間: 酒廠參觀 9:00～11:30、13:00～16:30(需事先預約)

CAVE D'OCCI 葡萄酒莊

地址: 新潟市西蒲區角田浜 1661

電話: +81-25-677-2288

網址: http://www.docci.com

時間: 10:00～19:00(各設施店家不一)

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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