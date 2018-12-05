被國際園藝生產者協會認證授權為 A1 級的臺中世界花卉博覽會，以「花現 GNP」為主題，將 GNP 國民生產毛額縮寫，重新賦予新定義為「Green 綠色生產」、「Nature 自然生態」、「People 人文生活」這 3 個美好觀點的精神，也分別代表花博「外埔園區、后里馬場森林園區、豐原葫蘆墩公園」3 大展區的主題特色。

國際庭園的各國庭院風光。

自然生態共生的后里馬場森林園區

聆聽花開的聲音展演裝置。

不同於外埔園區以「共享」為核心，結合農創 4.0 技術，展現台灣以農立國的過去、現在和未來的農產社會發展、花果原鄉風貌和綠能農業；及豐原葫蘆墩公園的人文「共好」，體現臺中好生活，打造水岸花都宜居城市的價值。在主展場后里馬場森林園區則以「共生」為主軸，將原為軍營 15.18 公頃面積的 1,500 多棵喬木樹保留下來，規劃成森林園區，並有「花馬道」形成，得以在蜿蜒的花徑上漫步森林，並一遊 重新整建百年馬廄的馬場園區。

在大樹社區裡走玩花馬樂園

深具視覺震撼的 3886 劇場中感受大甲溪及雪霸山林的動態地景。

后里森林園區如「大樹下的社區」，在花草、灌木恣意生長之中，規劃有「發現館」，以未來之森為理念，詮釋大甲溪海拔垂直生態，從海口濕地的水源聲響、石虎棲息的里山環境，到國寶魚櫻花鉤吻鮭，及在深具視覺震撼的 3886 劇場中感受大甲溪及雪霸山林的動態地景。於鄰近處的「聆聽花開的聲音」，可一賞由約 700 朵機械花組成的大紅圓球，與大地和聲音、燈光連動下，在畫夜呈現不同的光影演奏變化。

展示的石虎標本。

另外還有來自全球世界 32 個地方的「國際庭園」花卉園藝、用石虎外型為設計曲線的 LED 太陽能「正隆森隆活虎館」、以台中泰雅族射日傳說為起源的「原生秘境」，及「企業館」中有日本設計師隈研吾操刀的台開積木概念館，和一旁由藝術家林舜龍創作的 4 層樓高竹編「從天上掉下了一顆種子」。

林舜龍創作「從天上掉下了一顆種子」。

隈研吾的創作「台開築空間積木概念館」。

在后里第二區的馬場園區，將日治馬廄存舊立新，以「花馬樂園」為創意打造，有長期蘭花展和花藝競賽欣賞的「花舞館」，及能騎馬體驗的草原馬廄區，可探訪約旦贈予的純種阿拉伯馬第三代子孫。更不可錯過哈薩克的阿拉木圖馬術特技團在「馬術競技場」的直線加速跑道精彩演出，走訪台灣與國際馬事文化的百變風情。

馬場園區內近距離與馬接觸。

景點介紹

臺中世界花卉博覽會

日期: 即日起～2019 年 4 月 24 日

時間: 后里馬場森林園區、豐原葫蘆墩公園／週日至四 9:00～19:00、週五至六 9:00～21:00、外埔園區／週一至日 9:00～19:00

電話: 04-2220-3585

網址: https://2018floraexpo.tw

粉專: https://www.facebook.com/2018taichungexpo/

票價: 全票 350 元、學生票 250 元、優待票 175 元、16:00 之後入場的星光票 150 元、三日票 650 元、全期間票 2,500 元

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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