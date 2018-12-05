搶台商回流需求 晶電桃園平鎮廠房招標求售 底價4億元

美中貿易戰戰火持續升高，引發台商回流潮，經濟部已掌握達 60 家有意回台廠商名單，並將予以協助，外資商仲第一太平戴維斯則受託標售桃園平鎮工業區科技業廠房，底價約 4.03 億元，預計明年 1 月 8 日開標。據當地廠商指出，平鎮工業區的此一廠房、土地標售案，業主為進行組織重整中的 LED 廠晶電 (2448-TW)。

第一太平戴維斯此次受委託標售的桃園平鎮區廠房，土地面積為 1259.3 坪，廠房面積 3583.36 坪，使用分區為乙種工業區。

據信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產統計，2018 年前 3 季上市櫃公司相關工業地產交易金額，累計達 290.24 億元，交易件數最多為桃園市 18 件，交易金額 126.5 億元，佔比超過 4 成，稱霸各縣市。統計超過 5000 坪工業用地共有 15 件，又以桃園 7 件為最大宗，其次彰化、雲林各 2 件。

同時，信義全球資產受委託標售桃園萬坪工業地，標的坐落龍潭渴望園區周邊，此標案中可供工業使用之丁種建築用地及窯業用地分別約 1.2 萬坪、5400 坪，佔總面積約 85%，另臨接農牧用地約 3,100 坪，可轉換為工業用途，總面積合計約 2.05 萬坪，也將在 18 日開標。