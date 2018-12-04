〈房產〉豪氣！據統計：新竹縣市購置四房宅比例 完勝六都

房仲業者針對全台六都與新竹地區進行 2018 年購屋房型統計，其中新竹人購置四房比例達 16.2%，購置四房比例超越六都，竹北的四房成交佔比更高達 26.2%，每成交四間就有一間四房產品，主因還是新竹房價約為北市的三分之一，房價水準相對雙北市低廉。

另外，新竹民眾的所得收入是全台第一，因此購屋可以更大、住的也更舒服。

信義房屋 (9940-TW) 竹北高鐵店店長吳曉芳指出，新竹有三個特色，包括「最會生、最會賺與最敢花」，近年發現有些竹科的上班族，可能因第二胎的出生，感覺本來的房子居住空間太小，因而換屋購置四房產品，在竹北可能總價 1400-1500 萬元就有入門的四房車位產品，同樣的總價可能在台北也只能買個兩房產品。

一般認為，四房產品可能會多留一間給長輩同住，不過觀察，有些新竹人若有長輩居住需求時，可能直接購置兩戶，一間給長輩住，購置四房產品多是希望追求居住的舒適與有品質，有些人可能多規劃一間書房或衣帽間，有些則是將四房改為三房與一個開放空間，讓客廳空間可以放大，提升居住品質與質感。

據統計，新竹四房平均房價每坪約 21.7 萬元，約是北市每坪 62.5 萬元的三分之一，也比新北市每坪少了 10 萬元左右，不過新竹平均所得則是位居全國之冠，在房價水準平價與高水得水準的支撐下，新竹人購屋時自然可以買的更大住得更舒服。

至於三房宅成交占比，新竹地區則維持 4 成左右，顯示三房車位產品仍是市場上最主流的產品，不過相較於北部的小宅當道，新竹的小宅市場並不突出，反而新竹的透天產品佔比接近 2 成，明顯高於雙北市，由此可見新竹人購屋比起雙北市「豪氣」許多。