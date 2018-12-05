北市頂級A辦比價效應外溢 信義區A辦租金水漲船高

台北市頂級 A 辦大樓三強鼎立，包括台北國際金融大樓 (101)、南山廣場與國泰置地大樓，隨著頂級 A 辦大樓租金持續向上推升，帶動北市 A 辦出現一波比價行情，最新 10 月全豐盛信義 105 大樓 (克緹國際大樓)14 樓，以每坪 3707 元出租，租金行情直逼 101 與南山廣場。

信義全球資產經理王維宏指出，信義計劃區的 A 級辦公大樓，可以分為三個等級，頂級指標的辦公大樓，包括 101、南山廣場與國泰置地，租金每坪 3500-4000 元，部分超高樓層甚至每坪 4000 元以上，一般屋齡 10 年內辦公大樓，每坪租金約在 3000-3500 元，至於屋齡超過 20 年的辦公大樓，租金行情可能在 3000 元以下，這幾年雖然有新大樓供給釋出，但受惠新創產業崛起，跨國科技產業持續擴增辦公室空間，加上金融業與技術服務業等業務量增加帶動，最近 2、3 年可以感受到信義計劃區的租金逐步走揚。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從實價揭露資料可發現，過去兩年，信義區租金每坪 3500 元以上的辦公室租賃揭露都不到 10 筆，但今年出現 22 筆租金行情在每坪 3500 元以上，甚至 4 筆租金行情每坪 4000 元以上。

在頂級辦公大樓租金一路攀高後，也產生一股外溢的比價效應，加上區域內需求強供給持續去化，信義計劃區內的 A 辦租金也因頂級 A 辦的租金攀高，出現推升行情調漲的想像空間。