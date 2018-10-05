「新債王」岡拉克：債市情勢在轉變 美債殖利率將進一步上揚

雙線資本的執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四 (4 日) 指出，美債殖利率已突破多年來的基準點，之後金融市場可能會面臨進一步走升的美債殖利率。

有「新債王」之稱的岡拉克 9 月時曾推文表示，10 年期美債殖利率再度突破 3% 關卡，而市場下個關注目標將為 30 年期美債殖利率，當該殖利率連續兩日收於 3.25% 以上水平時，將「改變遊戲規則」。

岡拉克於 9 月 19 日的推文

而近兩日美債殖利率飆升導致美股遭拋售，證實了岡拉克的看法。FactSet 數據顯示，30 年期美債殖利率 3 日收於 3.3316%，4 日攀升至 3.357%。

美國優於預期的經濟數據，使得市場相信美國聯準會 (Fed) 將持續升息步伐，已避免經濟出現過熱情況。美債殖利率因此飆升，導致部分投資者開始拋售美股，4 日美國 3 大股市指數皆收低。

道瓊指數 4 日收低 0.75%

此外，岡拉克認為，美債殖利率已上行突破多年來的支撐點，預期將持續走升，7 月 16 日時，為美債殖利率低點。另一方面，他指出，美債殖利率曲線因長債殖利率上揚，變得較為陡峭，這是情況將發生變化的另一個跡象。

岡拉克指出，美股 4 日下跌的表現，代表著美股市場已開始注意到美債殖利率走升的情況，而若殖利率以驚人速度攀升的話，會繼續出現拋售情形。而殖利率上揚，對利率較為敏感的產業可能受到衝擊，如汽車製造商、公共事業類股與房地產股。

但也有策略師表達較正面的看法，安聯投資管理公司的資本市場主管 John Bredemus 認為，殖利率上揚，是出自於經濟形勢良好的反應，這種情況下，經濟應該為支持股票的環境。