亞馬遜積極發展自有空運 大摩：重傷UPS和聯邦快遞營收

忘了無人機和開著亞馬遜送貨卡車的大軍吧。華爾街的一家大投行認為，亞馬遜 (AMZN-US) 打造航空貨運服務的計劃可能會讓 UPS (UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 受到嚴重衝擊。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 週二 (4 日) 在報告中表示，到 2025 年，兩家快遞巨頭可能會因亞馬遜空運 (Amazon Air) 而損失 10% 的營收。

Shanker 調降 UPS 和聯邦快遞的目標價，結果這兩檔個股週二 (4 日) 暴跌超過 6%。

由於對整體經濟的擔憂以及對美中貿易談判地位的混淆，對運輸類股來說，週二是個特別令人毛骨悚然的日子。包括聯邦快遞和 UPS 以及居業界主導地位的航空公司、卡車企業和鐵路公司在內的道瓊運輸平均指數，收盤下跌 4.4%，是 2016 年 6 月以來的最大單日降幅。

道瓊運輸類股指數走勢

但是 Shanker 描述的景象對 UPS 和聯邦快遞來說更讓人擔憂。

他指出，亞馬遜目前正在租賃 40 架噴射機，最終機隊可能達到 100 架，並預計規劃中的亞馬遜空運航線可能有三分之二會與 UPS 和聯邦快遞飛行量重疊。

這對兩家公司來說都是壞消息，因為 Shanker 表示，UPS 和聯邦快遞在美國的空運營收占總營收的近 20%。

亞馬遜已經投入大量資金來擴大亞馬遜空運。在過去幾年中，它已經收購了兩家航空貨運公司 Air Transport Services Group (ATSG-US) 和 Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW-US) 的股份。

亞馬遜還宣布計劃投資 15 億美元，以便在辛辛那提 / 北肯塔基國際機場附近租賃的 900 多英畝土地上打造亞馬遜航空樞紐。亞馬遜今年稍早時再額外收購了 210 英畝土地。

亞馬遜想要處理更多自有的空運送貨，有個簡單的原因。根據 Shanker 的說法，明年亞馬遜可以藉此節省 10 億到 20 億美元。這相當於其全球運輸成本的 3% 至 6%。

不過在 4 日美股暴跌的這一天，投資人似乎也不太在乎 Shanker 對亞馬遜的看法。亞馬遜股價下跌近 6%。