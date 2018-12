尖牙股一夕蒸發1400億美元 銀行股摔入熊市 公用事業股衝上一年高點

GOOGLE INC CLASS A

公債殖利率反轉,引發美股週二重挫,科技股又再跌回修正領域,銀行股跌幅創 2016 年以降最大,甚至踏入熊市。投資人忙著避險,S&P 500 公用事業指數竄升至 1 年來最高水準。

科技股加權的 Nasdaq 綜合指數下跌近 4%,蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 等均大跌。

整體而言,臉書、亞馬遜、蘋果、網飛 (NELX-US) 合稱的「科技尖牙股 (FAANG)」週二收盤市值流失超過 1400 億美元。

細數各家慘狀:

** 臉書跌 2.2%,損失市值 76 億美元。

** 亞馬遜跌 5.9%,損失市值 508 美元。

** 蘋果下跌 4.4%,損失市值 385 億美元。

** Netflix 下跌 5.2%,損失市值 65 億美元。

** Alphabet 下跌 4.8%,損失市值 375 億美元。

週二大跌又延長了蘋果的痛苦,因蘋果近幾週股價頻跌。臉書今年在幾宗醜聞案後,也長期下降。亞馬遜和 Netflix 今年起今仍有 40% 以上升幅。Alphabet 今年迄今的漲幅已經縮水剩下 0.8%。

銀行股

地區銀行週二跌入熊市,SunTrust、Citizens Financial Group、Fifth Third Bancorp 和 Regions Financial 等跌幅都超過 5%,多家收盤價都創一年多未見的低點。

基準 30 年期公債殖利率下降 11 個基點、10 年期公債殖利率下降 8 個基點。

SPDR S&P 地區銀行 ETF 下跌 5.5%,摔入熊市領域,較 6 月的高點紀錄下跌 20% 以上,也創自 2016 年 6 月和脫歐日以後最糟糕的一天。

美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和花旗 (C-US) 跌幅均超過 4%。SPDR S&P 銀行 ETF 下跌 5.2%,收盤時距離熊市只剩下 1%。花旗和摩根士丹利收盤價均為 2017 年 6 月以降未見的低點。

公用事業股

公債殖利率曲線反轉,意味著經濟衰退即將來臨,投資者紛紛走向避險,S&P 500 Utilities 收 283.61 點,登上 2017 年 12 月以降最高收盤水準。

以 52 週盤中高點基礎,Utilities 是唯一 S&P 500 產業中正面的產業,較近日高點上升 0.6%。S&P 500 11 項產業中有 6 項產業自近日高點跌入修正領域。