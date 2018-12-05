遭下修評級、目標價 英特爾挫逾4% 分析師：明年市場會被AMD搶走

分析師認為，英特爾 (INTC-US) 明年市場份額將遭 AMD (AMD-US) 給搶走。

Northland Capital Markets 分析師 Gus Richard 調降英特爾股票評級，自「符合市場表現」調降至「落後市場表現」，理由是英特爾晶片製造技術延宕滯後。他也調降其目標價，自 46 美元降為 42 美元。

他估計，2019 年因數據中心需求下降以及市場份額流失到 AMD 這些情況將負面衝擊英特爾 2019 年的營收。

他在週二公布的報告中指出，「英特爾已經失去製程技術的領導地位、重要的區別性，而且正在失去動能。我們持續對英特爾毛利率更悲觀，因為他們的競爭地位正在下滑，且 10 奈米的收益率恐怕會壓抑明年下半年的毛利率。」

Richard 的新目標價約較英特爾目前股價下降 14%。英特爾週二下跌 4.75%，收 47.75 美元。

英特爾轉向 10 奈米製程的過程一再延宕，其主要競敵 AMD 預計明年量產 7 奈米製程的伺服器晶片。英特爾曾宣布 2020 年初才會推出 10 奈米製程的伺服器晶片。

Richard 指出，「AMD 的產品持續改善，且 AMD 在桌上型電腦市場已經有一席之地，現在則是筆電，接著在伺服器市場的占比也逐漸增加。」