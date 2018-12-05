殖利率曲線反轉引發道瓊重挫近800點 專家：關鍵的殖利率曲線倒掛尚未發生

債券市場連兩日向股市發出了一個關於經濟的可怕訊號，較短期國債的殖利率超過了較長期國債的殖利率，這種情況稱為殖利率曲線反轉，引發美股重挫，道瓊下跌近 800 點。然而，一些債券專家，包括聯準會債券專家皆表示關鍵的殖利率曲線倒掛尚未發生。

週一 (3 日)，2 年期和 3 年期分別高於 5 年期公債殖利率，在週二交易中，投資者對殖利率曲線反轉的可能性感到不安，擔心短期公債殖利率高於長期公債殖利率，釋出經濟衰退的跡象，引發週二市場拋售潮。

為什麼現在不必恐慌債券市場釋出的衰退訊號？

經濟學家 Frederic Mishkin 與 Arturo Estrella 的研究確立殖利率曲線能有效預測經濟衰退徵兆，比較殖利率可以在宏觀經濟預測方面發揮有用作用。聯準會定期發布 3 個月和 10 年期的美國公債殖利率差做為主要觀察依據。

美國公債殖利率對應基準利率走勢圖。(圖：財經 M 平方)

但市場觀察了 2 年和 10 年的殖利率曲線，認為 2 年期殖利率最能反映聯準會的政策，聯準會主席鮑爾上週三 (28 日) 表示美聯儲接近中性之前大致處於同一水平，意味著升息幅度較小。

過去，2 年和 10 年期殖利率的反轉是一個可靠的衰退指標。 富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 表示，並非所有的殖利率反轉都導致經濟衰退，但經濟衰退始終伴隨著衰退。

10 年期美債殖利率減 2 年期美債殖利率之利差 (圖：Fred)

聯準會債券專家、市場分析師皆認為關鍵的倒掛尚未發生，市場不必過度恐慌。目前，10 年期和 3 個月期債券殖利率之間的差異仍然很大。這個差距仍然約 50 個基點，或不到半個百分點，但絕非倒掛，而是處於 11 年多來的最低點。

Allianz Investment Management 資深投資策略師 Charles Ripley 表示，10 年期和 3 個月期債券殖利率差距仍然約 50 個基點，可能還需要幾個月才能看到反轉。

Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，市場對經濟成長擔憂正在發生，G20 川習會談判下達成新關稅 90 天的協議，現在已經創造了 90 天的不確定性。

Boockvar 提到，如果我有一家公司，我必須等到明年第二季才能做出決定。這可能會減緩經濟增長。這也許這就是市場正在嗅出來的恐慌情緒。

OANDA 的高級市場分析師 Craig Erlam 在一份報告中提到，殖利率曲線反轉通常與經濟衰退的預期有關，這可能是投資者對此感到緊張的原因，但不相信目前經濟正在衰退。

Erlam 補充道，聯準會一直在以適當的速度緊縮貨幣政策，如果經濟開始放緩，那麼可能會降低利率以提供一些支持。這意味著較低的成長水平，自然會拖累股市，並能解釋今天 (4 日) 的拋售。