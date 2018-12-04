【台新投信】美中休兵陸股反彈 消費中小創搶先鋒

美中貿易暫時休兵 90 天，台新投信目前對後續看法中性偏樂觀，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，今年以來中美貿易摩擦不斷升級是導致 A 股下跌的重要原因之一，尤其是對以中小創為代表的新興科技成長類板塊跌幅較大，如果中美關係改善，相應板塊反彈彈性更大，建議可以留意新興科技服務領域，預期將率先受惠。

外資率先搶進白馬龍頭股，11 月北上資金淨流入人民幣 469.13 億元，創今年內次高，與開通以來歷史第二高。流入主要集中在食品飲料、金融、醫藥生物等，在 G20 之後，12/03 北上資金單日淨流入 126.19 億，創出 2016 年 12 月份深港通開通以來的新高。

葉宇真分析，若 90 天過後，美國仍決定按原計劃在 2019 年後將 2000 億商品關稅從 10% 上調至 25%，陸股未來走勢就取決於中國政策。中國官方在 10 月底的中央政治局會議，強調經濟下行壓力有所加大，為實現穩就業、穩增長，中國政策有望不斷推進，如減稅、基建等措施。

葉宇真進一步分析，目前增值稅是中國第一大稅種，2017 年占比中國總稅收收入的 39.1%，若進一步實現大力度降稅減費，增值稅改革可以期待；此外，人行不排除未來進一步降準，甚至降息可能。同時，改革力度望加快，這種情景下反彈會繼續但幅度可能溫和，而且結構更偏均衡，穩增長和改革也有助於藍籌股表現，受內外資青睞的消費藍籌股最受惠。

【指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。】

【台新投信 獨立經營管理】

系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以大陸合格境外機構投資者 (QFII) 所取得額度參與投資，基於 QFII 投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。台新中証消費服務領先指數基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。