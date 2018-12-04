全球股市劇烈震盪 投信：高息股兩大特質力抗大盤震盪

全球股市在國際政經因素影響下劇烈震盪，投信認為，在市場劇烈波動下，高息股因有股息收益與低度波動兩大特質，具下檔保護作用，可列入波動時刻配置主力。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，明年全球經濟成長在央行貨幣政策分歧、地緣政治和貿易衝突的綜合影響下恐將趨緩，市場波動幅度將持續擴大，高息股坐擁「高股利率和低波動度」優勢，可在波動時刻發揮穩定的作用，中長期還能參與股市上漲。

投信建議，想透過高息股參與股票市場，除了看股利率高低，也應該要從股息成長率、股息發放穩定度等三大指標來選股， 以 MSCI 世界指數成份股旗下企業來看，股利率超過 3% 的企業家數超過 900 多家。

以市場區域別來看，亞洲企業願意發放高股息的企業高居全球之首，多達 342 家，其次則是歐洲企業 233 家，以此趨勢來看，想賺股息，亞太不含日本地區的投資機會與標的選擇，相較其它市場更豐富，而企業增發股利意願大增，有助於再提升亞股的投資吸引力。

觀察過去亞股震盪期間，包括公用事業、電訊、健康醫療及必需消費等傳統高息防禦類股反而逆勢走揚，主因為其與景氣循環連動度較低，受經濟周期起伏影響程度較低。

張致寧認為，儘管亞股今年遭遇逆風，但亞洲經濟基本面健全，經濟成長動能無虞，且目前包括中國 A 股、韓國、台灣和東協在內的主要亞洲股市本益比都尚未回到長期平均水準，反映出亞股仍具投資吸引力。

此外，就股價淨值比角度來看，目前僅印度股市與 15 年平均值相等，其它像是東協、韓國、香港和 MSCI 亞太 (不含日本指數) 甚至並未達到長期平均的表現，反映現階段亞股的價值具吸引力。