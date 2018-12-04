【富蘭克林】『1+1』策略，美股投資攻守兼備

12/1 川習會決議中美貿易戰停火 90 天讓雙方進行協商，加上聯準會主席鮑爾表示目前的政策利率略低於中性水準，相較於先前言論已偏向鴿派，市場預期聯準會明年將放緩升息步調，市場擔憂暫時緩解有助提振市場風險偏好、帶動股市反彈，然而，中期而言，美中貿易情勢仍需視雙方談判進展而定，若 90 天內中國在智慧財產權保護等領域的改革進展無法獲得美國肯定，雙方緊張情勢仍有可能再度升溫，增添市場波動。富蘭克林證券投顧表示，展望 2019 年，流動性趨緊、貿易及政經情勢不確定性仍存，金融市場可能高度波動，所幸美國經濟及企業獲利成長雖放緩但仍溫和成長可望支撐股市，建議美股佈局採取 1+1 策略，靠攏產業佈局多元及聚焦高品質股票的美股基金，搭配具防禦色彩的公用事業基金，建構攻守兼備的美股組合。

美股佈局靠攏高品質股票

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，儘管美股波動加大，但對美國市場展望正向，美國經濟兩大支柱企業及消費者依然健康，信貸亦未出現不平衡或過量，這種通常會導致過熱的跡象，同時，美國企業獲利成長及利潤率仍高於全球，搭配美股經本波回檔評價合理，反而創造出具吸引力投資優質個股的機會。富蘭克林坦伯頓美國機會基金由下而上精選優質個股，聚焦於擁有強大品牌及高品質經營團隊，能夠受惠於龐大的數年成長趨勢的產業及個股投資，這類型的高品質企業在市場波動環境下可望有較為穩健的表現，產業配置囊括科技、醫療、工業、耐久財與通訊服務股，多元佈局掌握類股輪動契機。

投資組合加裝安全氣囊，納入公用事業因應市場波動

公用事業類股因其防禦特性第四季以來表現優於大盤，史坦普 500 公用事業類股第四季以來逆勢上漲 5.6%(彭博，原幣計價含股利及價格變動)。富蘭克林證券投顧表示，公用事業類股具備內需導向、高股利優勢及獲利穩健三大特性，且追蹤史坦普 500 公用事業類股跟全球股市連動性僅約 0.13*，納入投資組合可發揮風險分散的效果。再者，公用事業類股目前股利率約 3.3%，高於史坦普 500 指數 1.9%(彭博，11/30)，在高波動環境下有望吸引穩健資金流入。

富蘭克林公用事業基金專注於美國的受管制公用事業，以美國內需市場為主，具備獲利穩健、股息發放可預測性高等特性，較不受貿易戰與景氣放緩等因素影響。富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利表示，儘管公用事業類股短期走勢仍可能受到利率走勢牽動，但現在的公用事業產業相較於過去更能夠較快適應經濟狀況的變化，也能夠逐漸適應利率緩步走升的環境，展望公用事業獲利狀況穩定，股利配發及未來數年股利可望穩健成長，對公用事業類股抱持正面看法。

資料來源: 基金投資配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年 10 月底。* 彭博資訊，原幣計價，取史坦普 500 公用事業類股與 MSCI 世界指數相關係數，統計過去兩年日資料至 2018/11/30。

<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書> 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。