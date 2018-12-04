瑞士寶盛：上海超越香港 成亞洲最昂貴城市

瑞士寶盛私人銀行發佈2018年亞洲財富報告，今年上海超越香港，成為亞洲最昂貴城市，由於新加坡元走強，新加坡排名也上升一位至第二位，香港則由去年的榜首跌至第三，吉隆坡是最便宜的城市。

調查追蹤亞洲11個城市，共22項商品價格。報告顯示，高端生活指數以美元計算上升2.91%，為指數創立以來最大升幅。

以美元計算，上海的高端貨品和服務價格上升4.8%，高於指數的整體升幅。在上海，有六個指數項目最昂貴，包括住院、名錶、女士手袋、葡萄酒、珠寶和護膚品。

至於最便宜城市吉隆坡，以美元計算，高端貨品和服務的綜合升幅達3.4%，有六個指數項目最便宜，包括住宅物業、酒店套房、葡萄酒、珠寶、鋼琴及汽車。

住宅物業方面，香港仍是購買住宅成本最高的亞洲城市，雖然10月加息令借貸成本增加，或會影響市民的置業意欲，不過由於住宅市場需求仍強勁，加上家庭收支狀況穩健，預料香港房地產價格不會大幅下跌。

內地經濟增長放緩，或會影響市民的消費力，瑞士寶盛私人銀行亞太區市場及投資顧問方案部執行董事黃佩麗表示，內地經濟仍處於高水平，雖然房地產市場波動，但現時暫未對消費市場造成影響。她認為，中美貿易糾紛等不明朗因素不會對消費需求造成很大影響，而內地千禧一代崛起，也會帶動本地消費市場。

文：敖璐斯