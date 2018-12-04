【華冠投顧】盤中解析：漲多休息

劉彥良 分析師

昨日台股大漲近 250 點，今天賣壓出籠漲多休息，指數一度下跌 76 點但低檔有撐下跌勢已見收斂。

內資和企業年底作帳積極，中小型股輪動輪漲，上櫃指數方面目前已由黑翻紅，有機會連續亮出第 7 根紅 k 棒。

盤面上的強勢族群為 5G 相關個股，包括網通的兆赫 (2485)、訊舟(3047)、中磊(5388) 等，以及光通訊的聯鈞 (3450)、華星光(4979)、光環(3234) 等。由於明年為 5G 元年，後年全力拼商轉，相關個股雖然還沒有明確的業績貢獻，但在轉機性的想像空間下仍推升股價持續走強。

集團股方面，鴻家軍輪流發威，今天輪到榮創 (3437)、台揚(2314)、建漢(3062) 大漲。此外裕隆 (2201) 雖然嚴凱泰執行長辭世，但由妻子陳莉蓮接任一職下股票不跌反漲甚至攻上漲停。

近幾日融券持續下滑，但 Put / call ratio 昨日飆高到 148.37%，代表散戶偏空心態濃厚，有利指數盤堅向上，昨天道瓊和費半已率先站上季線，台股接下來也有望跟進，目前季線約在 10171 點。

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