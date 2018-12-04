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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄12/03
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4739   康普       12/04  上市增資  11/28-11/30    510   75.00     75.00  福邦       01  12/03     105994
2022   聚亨       12/05  上市增資  11/29-12/03   9500    6.05      6.05  台新       05  12/04      18867
6671   三能-KY    12/05  第一上市  11/29-12/03   2126   41.48     41.48  兆豐       01  12/04      30473
6668   中揚光     12/06  初上市    11/30-12/04   2080   58.00     58.00  元大       01  12/05      39378
4953   緯軟       12/06  上櫃增資  11/30-12/04   1020   46.00     46.00  凱基       01  12/05      47564
1909   榮成       12/06  上市增資  11/30-12/04   3060   16.20     16.20  第一金     01  12/05       2530
1526   日馳       12/06  上市增資  11/30-12/04    850   13.85     13.85  日盛       01  12/05      62372
1316   上曜       12/07  上市增資  12/03-12/05   4450   12.00     12.00  元富       01  12/06
2342   茂矽       12/10  上市增資  12/04-12/06   3570   20.50     20.50  元大       02  12/07
1101B  台泥乙特   12/10  上市增資  12/04-12/06  17000   50.00     50.00  元大       01  12/07
2070   精湛       12/11  初上櫃    12/05-12/07    865   31.87     31.87  永豐金     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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