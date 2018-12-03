【永豐期貨】台指選擇權盤後－中美貿易戰暫休兵 亞洲股市一片漲聲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 265 點至 10119 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 18.87 點，電子期逆價差縮至 - 0.9 點，金融期轉為正價差 3.02 點。現貨部分，三大法人買超 93.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3211 口至 13092 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3437 口至 40176 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3678 口至 8717 口。

上週末中美雙方於 G20 峰會後達成共識，貿易戰休兵 90 日，激勵美股電子盤以及亞洲股市都在週一 12 月 3 日出現大漲榮景，亞洲國家貨幣也普遍呈現強升狀態，加權指數開高走高，開盤後不久旋即收復萬點，盤面上以電子類股長勢最猛烈，大立光漲停，台積電漲幅逾 4.21%，光兩檔就貢獻大盤約 100 點的漲幅，其他金融與傳產亦皆有所表現，盤中皆未見明顯賣壓浮現，前 50 大權值股中有 42 檔公司呈現收漲，終場加權指數上漲 249.84 點或 2.527%，收在 10137.87 點，成交量能 1672.47 億，較前一日縮減 40.83 億。整體而言，指數跳空開高後以長紅棒大漲相繼收復 10000、10100 點關卡，型態上確定突破三角收斂區間，然而目前上方臨近下彎的季線反壓，短線行情或將在萬點與季線間呈現震盪整理格局。

選擇權分析

目前週選 OI 最大量的支撐壓力區落在 10000~10200 點，且萬點附近的賣權 OI 都增加一萬口左右，未平倉量的 put/call ratio 值由前日的 1.20 大幅增高至 1.48，週買權以及近月 (12 月份) 分別都僅增加 0.3 萬口左右，但週賣權及近月賣權分別增加 5.7 萬口以及 1.7 萬口，整體跡象顯示下檔支撐強勁，指數中性偏多架構升溫。 (永豐期貨研調)

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