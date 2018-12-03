【豐銀投顧】可以樂觀但不必暈頭

◆盤勢分析

川習會以和平收場，但這並不是結束，或許有可能根本只是開始。今天外資只有小買 56.9 億，我們可以解釋為外資先前就佈局了。不過今天的大漲應該散戶也追了不少，也就是說未來至少到農曆年前台股都能有不錯的行情，但會每天都大漲嗎？當然不可能！現在貿易戰只是「暫停」，而不是結束。不過也由於從現在開始到明年二月底，中間是財報空窗期，也沒有其他的選舉因素干擾，加上聯準會又釋出鴿派訊息，這對新興市場而言簡直就是雪中送炭，其實這從九月以來新興市場貨幣，以及新興市場風險資產相對美股偏強的數據可以稍加推測得知。未來二個月至三個月之間筆者認為的確會有一段較像樣的波段行情，也值得我們期待。

這幾天我們也帶著家族成員開始積極的買進一些股票，例如今天一早就漲停的 6213 聯茂是我們在上週五收盤前買進的。。此股受惠於網路通訊設備需求強勁以及改善產品組合，帶動第三季營收拿下近年新高，昨（30）日法說會上執行長表示，隨著 5G 技術漸顯，已成功切入不少電信設備商供應鏈，高頻高速、低損耗的高頻材料也做好量產的準備，有望在明年看到不錯的營收貢獻，網通設備需求更會大幅成長 2～3 成。

另外我們還有一檔電子墨水概念股，也在上週先行佈局。前二天雖然沒有要動的跡象，但今天盤中卻開始動了起來。筆者預計 11 月份該股的業績應該會有爆發性的成長。大家不妨耐心等待。短線而言不確定的因素都一一消除，未來投資人可以更加安心的開始進場佈局一些短線的股票。G20 美中協議是小影響，而美聯儲則是大影響。兩候今天都獲得解決，那麼盤勢還能不好嗎？未來我們將樂觀的操作，但不必太過樂觀過頭，一切還是穩紮穩打比較適合大家，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師