【華冠投顧】大盤翻為多方主控局面，續鎖定3008大立光！

台北時間 12/02，美國總統川普與中國國家主席習近平，在阿根廷會晤。最終，兩國元首在中、美經貿問題上達成了共識。結論為，雙方暫停實施新關稅措施；美國於 2019 年起，暫時不對 2000 億美元的中國輸美產品加征關稅。而雙方同意，在未來三個月內達成貿易協定，若在此期間，雙方仍無法達成協議，則關稅將回升到 25%。未來雙方也將朝著，取消所有加征關稅的目標持續磋商；而中國也將擴大進口美國產品，以緩解雙方貿易不平衡之問題。

上周之述『此次會議，若使得貿易緊張局勢有所緩解，則將驅動下周股市再度向上發展。』今日果真如預期的美、中、台股全數出現飆升！

12 道瓊，持續上揚，目前來到 26019；未來幾日，關注下方 25420-25077 支撐區間力道如何？

12 加權，上周五之述『下方 9826-9753 支撐區若有進入，仍具有再度向上發展之機。』果真上周五，來到 9815 最低之後，今日大幅上噴。今日，可關注下方支撐區 9966-9878，目前已翻為多方主控局面，後市持續上噴機率高。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！今日持續上攻，來到漲停，多市架構未變；後市，可觀測下方 366.0-338.0 支撐區間之力道如何？

2498 宏達電：看多！上方反壓關卡，續看 50.70-52.50 之區間；下方支撐，續關注 44.20-42.00 之區間，來到此區仍具彈升之機。

2330 台積電：看多！如預期的，今日持續上攻，明日注意下方 228.0-222.0 之支撐區，進入之後，仍具彈升之機。

3008 大立光：看多！11/29 之述『明日注意下方 3367-3240 支撐區。』11/30 果真收盤前持續下盪，來到 3365 最低，進入該區間；今日，隨即出現漲停！未來幾日，可鎖定下方 3476-3270 之區間，進入之後，仍有彈升之機；該檔上方空間仍寬廣。

6005 群益証：看多！技術面具底完成，今日果真上攻，明日觀測下方 9.40-9.26 之支撐區間！依據型態，上檔仍具空間，該檔續觀注。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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