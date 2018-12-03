買房子應具備的七大觀念

【文 / 住展雜誌】

對於首次買房的人來說，買房很重要，但買什麼樣的房更重要。新手要如何買房？買房前一定要先確定買房的具體目標。理性和有規劃的消費是購屋的前提，不要追求一步到位。

買房要從自己的實際需求情況出發，好好規劃一下，能滿足基本的居住需求就好，避免不必要的額外負擔，培養有秩序的消費觀念很重要。對於這個生活中的『頭等大事』，許多細節萬萬不能馬虎。

選位置

一、購買新屋：房產作為不可移動的資產，所處位置對其使用和未來的保值、增值有決定性的作用。因為買對了房子，日後房產升值的空間也大；比如：區域環境的改善會提高房產的價值，因此結合城市規劃藍圖來分析住宅所在區位的發展潛力，對選購新房的消費者來說十分重要。

二、購買中古屋：一般選購中古屋，多是出於就近上班或考慮孩子上學方便等自住需求，但仍然要考慮房屋未來的升值空間，尤其是要關注城市規劃的內容，看其是否對房子所處區域在短期之內造成影響，從而影響其價值的上漲或下跌。

看配套

居住區域內的配套設施是否方便合理，是衡量居住區域品質的重要標準之一。除此之外，一些生活機能像早餐店、超商、小型超市等每天都要光顧的基層商店配套也要完善，如果家中有老年人，最好還要考量有便利的醫療機構。

一、購買新屋：開發（建）商一般會把將來社區和周邊設施描述得天花亂墜，此時作為消費者，一定要保持清醒的頭腦，對於開發商所描述的狀況加以判斷，並考察開發商之前所開發案例的情況，再結合其他條件作出決定。

二、購買中古屋：要實地考察房子周邊配套的完善程度，尤其要查勘房子所在社區的位置，附近現有的醫療、衛生、購物環境，綜合多方面判斷，來作出購屋的決定。

看房一定要關注社區環境。

看綠化

現代社會人們工作壓力日益加大，家成了人們緩解生活壓力的最好地方。進入社區後，大面積的綠地將是感受家庭溫馨感的最好開始。所以，看房一定要關注社區環境。

一、購買新屋：開發商會告知消費者，房屋建好後的綠化比率是多少，如果是成屋，消費者可以實地考察。而對於預售屋，要將開發商已完成的建案作為參照物件，看實際建成的建案是否和開發商之前的廣告相符，以作概略的判斷。

二、購買中古屋：相對新房的綠化率是房產專案必備硬體指標之一，在買中古屋時，在興建當時綠化率可能還沒有得到民眾的普遍重視。因此建議消費者，隨著城市節奏加快和工作壓力加大，即使購買中古屋，也要關注社區的綠化程度，它會在無形中緩解精神上的壓力。

挑戶型（格局）

無論外在的環境再好，以後天天要居住的房屋格局也是選房的重中之重。要提醒消費者，在看房屋本身的戶型（格局）時，要注意採光和通風。一般情況下，房屋應該有至少保證三個小時的日照和至少五個小時的通風。廚房和衛浴間最好有向外的窗戶。同時還要注意各功能區應該是各自較獨立（動靜分離），並且有一定的功能劃分，避免居住時互相打擾。

一、購買新屋：如果條件允許，最好參觀一下樣品房，可以實際感受實際的格局。

二、購買中古屋：可以實地考察房屋空間給人的實際感受，更直接地身臨其境，尤其是對於採光、通風等作一個綜合的評分。

買房子應具備的觀念

一、頭期款可以依靠父母資助，但要自己償還銀行貸款：房價太高了，適當『啃老』並不丟人，現在房價這麼高，年輕人還很難自籌自備款，父母的支持會是很大的助力。

二、每月還款不要超過月薪三分之一，至多不超過四十％：房貸的每月還款額度不宜太高，為了償還購屋貸款而降低生活品質並不值得。好好審視自己的購房計畫，買小點、便宜點的房子，給自己留出一點生活空間，做個快樂的『房奴』。

三、不要為了省錢而買太偏遠的房子：結果每天得早出晚歸，把時間都浪費在通勤的交通上，這樣做太痛苦了，每個月也會為此產生不菲的交通費。

每天得早出晚歸，把時間都浪費在通勤的交通上。

四、社區周圍一定要有餐館和醫院：居住的社區周圍最好有合適的餐館或方便的超市可以解決吃飯問題，因為現代人很少會自己天天做飯，下班回來在附近就能把飲食問題解決，可是件很幸福的事情。住在醫院旁邊的好處就更不用說了，如果生病了能夠走路去醫院，太方便了。

五、跟好朋友做鄰居：鄰居是誰是一件很重要的事，與其忐忑不安地猜測隔壁住的是恐龍還是怪大媽，不如和好朋友一起買房，做彼此的好鄰居。人家說千金買房、萬金買鄰，鄰居真的很重要。

六、買房要考慮未來的升值空間：大部分人的第一次買房，總是由小戶型開始；幾年後，隨著家庭財務條件的改善，不少人會換（大）房子。所以，第一次買房除了自住環境、價格等等，也要考慮投資價值，也就是轉手換房時的增值性才行。

買房了，結婚了，生孩子了…… 人生大事一件件按部就班。所以買房時，得把孩子納入家庭大計考慮。

七、買房也要學會省錢：雖說買房是件很花錢的事，但是還是有很多辦法省錢的。多看看、多比較，學習議價、比價，年輕人賺錢不容易，多花點時間研究房地產，你會發現，省下來的錢絕對遠遠超過你所投入的時間。

本文摘自 2018 年 11 月 5 日出刊之《住展雜誌》439 期專題報導單元，同期內容除本文外，並有「選後房市大激戰！」、「大型開發案 帶旺 5 區房市」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 439 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》