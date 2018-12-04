川普軍火賣到家 台灣如何抗壓？

【文 / 陳宗逸】

於 10 月 31 日結束的「台美國防工業會議」（Taiwan Business Council），包括美國國防部負責亞太地區助理副部長海大衛（David Helvey）和美國在台協會主席莫健（James Moriarty），都在最後的閉門演說發表強硬談話。其中，莫健更把話講白，認為「台灣國防預算完全無法跟上國際情勢的急劇變化，台灣必須面對這些迫切危機。美國樂見蔡政府提高明年度國防預算經費，這樣的方向是正確的，希望台灣立法院能夠支持，展現出台灣有這樣需求決心，為自身防衛盡更大心力。美方理解台灣目前正在進行的全募兵制與武器自製計劃所產生的費用，但美方沒有看到台灣有針對潛艦這項重大計劃編列任何特別預算。」此話一出，當下震撼台灣國安高層，因為美國方面終於對蔡英文政府發展國防是否「展現更多誠意」、也就是「Show Me the Money」的動作不乾脆，感到不耐。在複雜的中美對抗架構下，蔡政府對美國「壓力」恐會難以因應。

日、英皆屈服壓力

事實上，近期美國總統川普（Donald Trump）環球傾銷美國軍火，採取積極、壓迫的態度，利用美國強大的政軍商業壓力，已迫使日本、澳洲、英國相繼成為「要即刻積極表現採購誠意」的國家。日本首相安倍晉三不僅讓日本 2019 年度防衛預算首度超過 GDP 的 1%，規模超過一直以來的 400 億美元，且在《四年期防衛大綱》中，闡述日本「將引進美商技術共同開發『先進版 F-22』重型戰機」。這是日本在 1990 年代被迫接受美國 F-16 戰機案被譏諷為「平成零戰」（F-2 支援戰機）後，再度被美國軍售壓力所迫，又一次讓自主開發戰機計劃「轉彎」的慘例。不僅如此，日本也在《防衛大綱》中，被迫購買價格昂貴、即將被美國海軍捨棄的「近岸戰鬥艦」（LCS），這筆交易會嚴重影響日本海上自衛隊造艦的預算和運用空間。

脫歐之後財政陷入困境的英國，除了在財政拮据下先操作美國海軍陸戰隊的 F-35B 戰機、放緩英國自己訂購同型戰機採購速度外，也被迫與日本共同分擔「日英版的 F-22」戰機研發費用。由於美國空軍自身的 F-22A 產線結束，但數量不足以同時應付西太平洋與東歐、北歐的戰備壓力，且妥善率低，故美國空軍一直想要重開生產線，搭配上最先進的電腦、雷達和操作系統。只是囿於要價高昂，一直擱置。如今在川普全球推銷軍火的強大壓力下，日、英首當其衝，被迫贊助重開生產線的預算。對美國而言，這對其單極戰略以及國內軍工複合體利益而言，可謂雙贏。

澳洲、紐西蘭與加拿大也相繼淪陷。這些國家原本打算自製的神盾級巡防艦，選用英、澳自製的相位陣列雷達等自主計劃，也在美國壓力下一夕生變。如今，美國強調與英、澳、加、紐成立所謂「五眼聯盟」（FVEY），在情報交換、軍事合作方面成為更緊密、一呼即來的核心夥伴。故澳、紐、加的下一代巡防艦計劃，全部和英國採用同一船型，且全套戰鬥系統和雷達都用美國貨，以此展現「緊密的情報分享和戰場資訊共用」等聯盟價值。

其中「不能明說」的關鍵所在，是美國成功壟斷了各國下一代海軍主力戰鬥系統市場，經費上千億美元。而不屬於「五眼同盟」的日本，即使自己也開發了神盾雷達系統，還是必須使用由日本幫忙出錢、美國主導的最新式神盾雷達以及海上反飛彈系統。此研發計劃也是以百億美元計價的，光是購買新式反飛彈系統，就高達十數億美元。

法、德抗拒壓力

因為川普環球傾銷軍火的動作與壓力太大，加上其在經貿領域的「美國優先」主張，歐洲對此已出現反彈聲浪。主要以法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）為首的「泛歐主義」者為中心，為抵禦川普傾銷壓力，反對美國主導的單極主義可能令戰爭風險波及歐陸，故以往的「歐洲聯軍」提議又被翻出。梅克爾表示：「歐洲必須將命運牢牢握在自己的手中，朝著『歐洲安全理事會』方案前進，有朝一日打造『真正的歐洲軍』。」馬克宏甚至進一步表明，「歐洲聯軍」目的就是為了「抵抗美、中、俄等強權」。

此語讓在一年前曾發信斥責北約諸領袖「不願意承擔更多責任（增加國防預算）」的川普怒不可遏。原因在於法、德都擁有相對獨立的軍工產業，且準備合作進行下一代戰機、戰艦與潛艦甚至主力戰車的合作，並不願意單純購買美製武器。

台灣要走哪條路？

面對美國要求台灣「Show Me the Money」的壓力，台灣要如何自處？台灣 2019 年度國防預算已編列新台幣 3,400 餘億（約 100 億美元），佔年度 GDP 的 2.16%，雖已創下歷年軍購預算新紀錄，依然得到莫健一句「台灣國防預算完全無法跟上國際情勢的急遽變化，台灣必須面對這些迫切危機」的冷語。

其實早在今年 5 月，台美在高雄舉辦「國防工業論壇」時，蔡英文除公開接見美國軍火商代表外，還私下派國安會高層挑明問美方：「台灣究竟要花多少錢買武器，才能夠讓美國認為台灣有『防禦自己的決心』？」被美方一句：「台灣不是什麼武器都要自製嗎？」冷言所阻，尷尬下不了了之。從中可窺見美方對蔡英文政府溫吞因應軍購的不耐，也順勢點出了台灣國防採購的關鍵問題——台灣沒有能力自製所有主力武器，還須依靠美國技術。一旦美國冷漠以待，蔡政府一連串「國 × 國造」的自主國防計劃，都將淪為空話一場。

依照台美間的海外軍售（FMS）默契，一旦美國要循此正式管道賣武器給台灣，還牽涉到必須對台灣方面提供互惠——台灣必須有一個計算複雜的比例數字，轉銷武器零組件至美方，以達到「互惠」目的。但以當前美國武器性能一日千里的發展速度，台灣實在沒有能力提供太多零組件給美方，這也造成了美國對台正式軍售的障礙。故美方亟欲用較為靈活的商售、租借等方式，快速傾銷軍火給台灣。而蔡英文政府的溫吞，在於堅持採用正式的海外軍售管道並堅持艦機自製。但在全球格局逐漸向多極演進、美中對抗的軍事壓力已到台灣門口的當下，台灣還有向美國討價還價的能力嗎？

長年以來，台灣是接受美國軍火傾銷的大戶，平均排名全球第七，每年消費在 14 億美元左右。習慣「獅子大開口」的商人川普顯然還不滿意，故在可見的未來，台灣國防預算在美國的壓力下被要求漲到 GDP 的 3% 也不無可能。台海局勢緊張、台灣內部產業依靠國防轉型的需求和美國的傾銷壓力，在在考驗著蔡英文政府的智慧。台灣會不會像英國、日本一樣，被川普政府藉軍售施壓敲骨吸髓，並廢掉自身的武器研製計劃，相信答案很快就會揭曉。

來源：《多維 TW》月刊 037 期

更多精彩內容請至 《多維 TW》