【蔡志雄專欄】如果高雄發大財，房地產會第一個大漲嗎？

韓市長在選前喊出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」不但席捲高雄，甚至在全台造成一股韓流旋風，果然，讓韓總順利當選高雄市長。前台中市長胡志強表示，有海外華人朋友一看到韓國瑜當選，馬上致電表示要發展經濟讓高雄發大財，所以拜託協助安排與韓市長見面，海外華人朋友一揭曉，原來是香港信和集團主席黃志祥。當然，國內企業也趁勢搭上這一波熱潮，有建商便喊出高雄房地產一坪五十萬未來並非難事。

更讓我感受到這股韓流威力驚人的是，選後已經有不只一位朋友問我，高雄的不動產可以買嗎？我在想，難道所謂讓高雄發大財，頭一個就是讓房地產大漲嗎？

先讓我們看看這次選舉也引起廣泛討論的北漂議題，許多中南部朋友離鄉背井到北部來，當然不是因為房價高所以喜歡來，而是為了工作，不得已只好被迫接受高昂的房價或租金，甚至還要接受相對不佳的居住品質。這很清楚揭示出幾個重點，首先，人是因為工作才選擇居住的地點，再者，高昂的房價會造成生活痛苦指數增加。

而高雄，本來一直是台灣第二大城市，但就在 2017 年 7 月被台中超越，凸顯出台中人口增加，而高雄人口卻流失的現象。背後重要原因，當然正是因為就業機會多寡，台中有中科，不但吸引企業進駐，還形成產業鏈，自然會有很多就業機會吸引人口不斷增加。而能夠吸引企業進駐，不外乎是友善的投資環境以及相對低廉的土地成本。如果新產業還沒有進駐，不動產價格已經炒翻了天，對於吸引產業進駐，其實是非常不利的因素。

所以高雄要發大財，要先創造就業機會，吸引人口回流，如此便會產生居住需求，房地產價格自然會連動產生上漲的力量，因此，就業機會增加是「因」，房地產價格上漲只是「果」，如果誤以為高雄發大財，房地產便會第一個大漲，那顯然是「倒果為因」了。以台北為例，不就是因為東區房價、租金不停上漲，導致店面閒置便多，反而讓西區曾經沉寂的一陣子的西門町軸線翻轉，重新找回春天，顯然高房價是不利產業發展的。

更何況如果實際就業機會尚未增加，房價便先亂漲一通，甚至如同建商說的，高雄一坪來到了五十萬，導致居住成本增加，那龐大的北漂族還回得去嗎？而人回不去房價又要如何上漲呢？

當然，不能否認房地產的價格是可以用喊的喊上去，有那麼多的鬼城出現，正是因為只有喊出來的房價，卻少了實際支撐的因素跟力道。當然我不是說高雄會變成鬼城，而是說房價上漲一定要考量前提因素，韓市長說「高雄發大財」，前面可是有兩句「東西賣得出去，人進得來」啊！

