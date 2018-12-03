本週操盤筆記 (1203-1207)

1.G20 美中達共識，市場怎麼看 ?

台北時間週日 (2 日) 川習會傳出佳音，據中國與白宮聲明表示，美中雙方已就經貿問題達成共識，中國願意擴大進口美國商品、縮短與美國的貿易逆差，並美中雙方同意停止在 2019 年 1 月 1 日起暫停加徵新一輪關稅 90 天，但若 90 日過後雙方仍未達成協議，那麼美國仍將加徵新一輪關稅自 10% 提升至 25%。

市場分析師分析，這意味著起碼在明年第一季結束前，關稅戰暫不會再升溫，估計這對全球經濟以及原物料商品來說，將帶來穩定的作用。

2. 澳洲央行 (RBA) 召開 12 月利率會議：

本週二 (4 日) 澳洲央行將召開 12 月利率會議，市場預期，澳洲央行將繼續維持基準利率在 1.5% 不變，估寫下連 24 個月利率不變之紀錄。

此前國際貨幣基金組織 (IMF) 曾於 11 月下旬出具報告指出，由於全球經濟前景惡化以及美中貿易戰影響，使得澳洲經濟雖然目前仍在持續復甦，但估計後市將面臨不利的下行風險，呼籲該國央行繼續維持低利率政策。

3. OPEC 召開部長級會議：

在週日 (2 日) 甫結束的 G20 會議上，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 已進行面會，雙方同意石油輸出國組織與減產夥伴國 (OPEC+) 的減產協議，延長至 2019 年，但雙方並未就減產幅度作出決定。

市場人士解讀，俄、沙兩國在 G20 領導人會議上達成此一共識，最重要就是要為本週四 (6 日) 即將召開的 OPEC 部長級會議討論減產來作鋪路。

4. 美國 11 月非農報告：

週五 (7 日) 美國將公布 11 月新增非農就業人數，市場預期，11 月美國新增非農仍將強勁增長 20.5 萬人、失業率續處歷史低點 3.7%，而雖然該非農預期是低於前值的 25.0 萬人，但仍屬相當強勁的非農增長表現。

雖然近期聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾經表示，Fed 基準利率目前「僅略低於中性水平」，遭市場解讀為 Fed 正向市場放出鴿派預期，暗示未來升息空間已經不大，但估計這並不影響 Fed 12 月升息，市場經濟學家仍預期 Fed 12 月升息是箭在弦上。

據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，市場預期 Fed 12 月升息機率是高達了 82.7%，估計美國 11 月的非農報告將不會影響 Fed 12 月出手升息。