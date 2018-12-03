〈區塊鏈大應用〉華為雲向全球推出區塊鏈服務BCS

華為雲 (Huawei Cloud) 在今年早些時候於中國地區推出並用於商業領域的區域鏈服務 (BCS)，在近日已經正式向全球推出。

該服務可幫助全球企業和開發人員以最低成本快速創建、部署並管理區塊鏈應用程式。此次針對全球性的發布奠定了全球分散式區塊鏈平台的基礎。

區塊鏈技術具有去中心化、防篡改和可追溯性，並能為參與者建立信任機制。各產業目前也積極探索區塊鏈相關的應用。不過要在雲端上部署區塊鏈並非易事，開發人員需要對區塊鏈技術有透徹的了解，同時也很耗時。

華為雲所推出的 BCS 是一種雲端服務，充分利用了華為雲的容量和安全技術等優勢。該服務易於操作、高效且適用範圍廣，有利於降低開發和部署成本，並具有按使用付費的便利性。企業能通過統一管理降低運維成本，並按需自動擴展和升級。同時，該服務也具有多層加密和隱私保證，能夠創建安全網絡基本架構。

此外，由於 BCS 能協助建立科技生態系統和產業數位化轉型，提供區塊鏈應用和企業解決方案，因此也可用於線上交易、身份認證、資訊證明 (如房地產和教育)、遠程醫療保健、食品來源追踪、車聯網 (IoV) 和物聯網設備管理。

華為雲在官網上表示：「使用 BCS，公司可以在 5 到 10 分鐘內建立完全適合自己業務的區塊鏈系統。」

早在 2016 年，華為雲便加入了由 Linux 基金會 (LF) 主辦的區塊鏈領域最具影響力的開源專案 Hyperledger。由於該公司在兩項子專案 Fabric 和 STL 中對於技術和代碼上的貢獻，華為被公認為關鍵的 Hyperledger 維護者。在這些子項目中，華為也是亞洲地區唯一的維護者。