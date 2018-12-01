OPEC+有意減產之際 美國原油產出創下歷史新高

國際油價連番巨震，市場對原油供應過剩的擔憂不斷加劇。OPEC + 計劃尋求減產，但穩居全球第一大產油國「寶座」的美國，石油生產卻是「一刻都停不下來」。

11 月 30 日周五，美國能源資訊署（EIA）公布數據顯示，美國 9 月原油產出增長 12.9 萬桶 / 日，增幅 1.1%，至 1147.5 萬桶 / 日。這一數字比去年同期高出 198 萬桶 / 日，20.8% 的年增率增幅為有史以來第二大，僅次於 8 月的 22.7%。

具體來看，在美國頁岩油鑽探中心德州，9 月原油日產量平均為 470 萬桶，年增率增長三分之一；北達科他州當月日產量則為 130 萬桶，年增率增長 22%。

除了產量激增以外，美國原油庫存也保持在高位。EIA 此前數據顯示，截至 11 月 23 日當周，美國原油庫存增加 360 萬桶，為連續第 10 周上升。

英國《金融時報》引述法興石油分析師 Michael Wittner 表示，產量激增不是新鮮事，但這一數據為沙烏地阿拉伯領導 OPEC + 減產帶來了更大壓力。

11 月以來，油價多輪暴跌，布油當月跌幅超過 20%，美油一度跌破 50 美元關口，月內累跌 22%，創最近約 10 年最大單月跌幅。

油市一片慘烈，沙烏地阿拉伯率先宣布每天減產 50 萬桶來提振價格，並且試圖聯絡此前減產的合作夥伴俄羅斯一起穩住市場。

而此前一直對沙烏地阿拉伯力主的減產協作態度曖昧的俄羅斯也在 G20 峰會前突然放出風聲，稱俄羅斯能源部正在考慮減產的提議，俄羅斯石油企業和俄羅斯能源部認為需要與 OPEC 一起減產。

路透社援引消息人士稱，俄羅斯越來越相信需要與 OPEC 聯手減產，但需要循序漸進。同時俄羅斯不希望減產的太多。

沙烏地阿拉伯現在的建議則是，OPEC 及其盟國從 2019 年 1 月開始減產 100 萬桶，以遏制價格下跌。如果俄羅斯與現有協議中的減產比例相同，其減少市佔率將達到 16.6 萬桶 / 天。

俄羅斯能源部長 Novak 隨後表示，將在 G20 峰會期間會見沙烏地阿拉伯能源大臣，並將討論 2019 年石油減產事宜。

當前，預計俄羅斯 2019 年石油產出將處於 2018 年的水平。2019 年石油產出可能會根據 OPEC 與非 OPEC 產油國協議而做出調整。OPEC 維也納年會上將圍繞是否減產石油做決定。

目前來看，OPEC + 希望減產提振油價，但川普仍是力主降低美國民眾能源成本，不願油價回升。

值此矛盾之下，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、俄羅斯總統普丁和川普在 G20 峰會上的會面引發市場關注，三人的會談結果可能最終為明年油價走向定調。

華爾街見聞此前文章提到，三位大咖里，夾在其中最難做的當屬沙烏地阿拉伯。而市場存在的一種共識是，沙烏地阿拉伯幾乎沒有什麼好的選擇。

即使他們能繞開川普要求的性供應削減，然後說服俄羅斯大幅削減供應，但很少有代表和 OPEC 觀察人士認為，這種方式能足夠強勁到使油價回到 75 至 85 美元區間。

『新聞來源／華爾街見聞』