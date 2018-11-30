〈區塊鏈大應用〉清理海灘垃圾 馬尼拉居民獲以太幣獎勵

菲律賓馬尼拉的海邊驚見「垃圾浪」，政府開始意識到塑膠垃圾汙染的嚴重性。馬尼拉市因此推出了「Bounties for the Oceans」測試計畫，以解决海洋污染問題。通過清理海灘垃圾，馬尼拉居民可獲得以太幣 (ETH) 作為獎勵。

獎勵將通過基於以太坊的去中心化應用程式 (dApp) 來發放，所有參與者可以通過區塊鏈網路的公共分散式帳本獲得獎賞。該計畫由 dApp 公司 Bounties Network 和全球最大區塊鏈軟體開發公司 ConsenSys 所合作發起。

以太坊聯合創始人兼 ConsenSys 的執行長 Joseph Lubin 表示：「在馬尼拉，花費幾個小時清理世界上污染最嚴重的海灘之一的參與者，將獲得 ETH 做為報酬。」

在 12 月 1 日和 2 日的兩天內，從早上八點到下午五點，參與者將清理 LasPiñas-Parañaque 棲息地。每人每天最多獲得 550 菲律賓比索 (10.50 美元)，並通過以太幣方式支付。

「塑膠垃圾污染每年造成 100 萬隻海鳥和 100,000 只海洋哺乳動物的死亡。魚吃塑料，我們吃魚。塑膠垃圾每年對海洋生態系造成 80 億美元的損失。通過 Bounties for the Oceans 計畫，我們要求世界各地的人們提交可證實的證據，證明他們的直接為清理垃圾做出貢獻，這是促進廣泛和長期行為轉變的一種方式。」該項計劃表示。

菲律賓被認為是啟動非營利區塊鏈計劃的理想地區，因為該國在目前已經採用比特幣等加密貨幣作為合法支付方式，而央行也正式承認比特幣的匯款方式。因此，當地比特幣和其他主要加密貨幣，如以太幣的使用也迅速增加。