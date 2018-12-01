美股盤後 – 美中貿易協議有望達陣 道瓊大漲近200點

G20 高峰會週五 (30 日) 拉開序幕，各國領袖齊聚一堂，市場正密切關注週六晚宴登場的川習會，隨著美中官員皆透露川習會有望成功，週五美股四大指數應聲大漲，道瓊大漲近 200 點，S&P 500 與那斯達克指數創下 7 年來單週最佳表現。

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 199.62 點，或 0.79%，收 25538.46 點。

S&P 500 指數上漲 5.99 點，或 0.82%，收 2760.17 點。

那斯達克指數上漲 57.45 點，或 0.79%，收 7330.54 點。

費城半導體指數上漲 18.17 點，或 1.49%，收 1239.60 點。

在 S&P500 指數的 11 個主要板塊中，6 大板塊開漲，其中資訊科技、工業與公用事業股領漲，漲幅達 0.9% 以上，然而，由於油價下滑導致能源股暴跌。

科技股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.99%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%%。臉書 (FB-US) 上漲 1.40 %；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.26 %。

週五微軟自 2002 年以來再度擠進全球最有價值公司。(圖：AFP)

Canaccord Genuity 週四公布調查結果顯示，蘋果 iPhone XR 銷售前景堪憂，蘋果股價連續兩個交易日走低，全球市值王寶座正式拱手讓位微軟，這是微軟自 2002 年以來，再度晉升全球最有價值公司。

半導體大多收高。AMD (AMD-US) 下跌 0.61 %；Intel (INTC-US) 下跌 3.38%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 3.86%。

金融股方面，摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.03%；高盛 (GS-US) 下跌 2.13 %；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.28 %。

因涉及 1MDB 醜聞加上聯準會 (Fed) 擴大調查，高盛遭美銀美林降評，該公司股票評級從「買入」下調至「中性」。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.90%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.55 %；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%；友達 ADR (AUO-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.26%。

企業消息方面，貿易樂觀情緒帶動開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 4.18% 和 1.23%。

萬豪國際集團 (MAR-US) 股票下跌 5.59%，該公司週五坦承旗下酒店品牌訂房系統遭駭 4 年， 5 億顧客個資恐已外洩。

華爾街分析

美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 週五表示，他預計此次會議將取得「成功」，提升美中貿易停戰的希望，中國商務部發言人高峰提到雙方經濟團隊正密切接觸，落實兩國元首的共識。

Polaris Greystone Financial Group 執行合夥人 Jeff Powell 表示：「投資者正在等待觀望，我不認為人們會期待太多變化，但如果我們能夠取得一些貿易進展的跡象，那將有所幫助。」

11 月的最後一個交易日，道瓊在 11 月上漲 0.9%，而 S&P 500 指數則上漲 1%。健康保健類股成為 11 月漲幅最大，科技通訊股最差。

施瓦布金融研究中心交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，醫療保健具有雙重市場吸引力，防禦性強且生物技術領域的創新以美國人口老齡化推動市場興趣。

展望 12 月，貝爾德首席投資策略師 Bruce Bittles 寫給客戶的信件中表示，進入 12 月份，股市可能出現更多波動。我們沒有證據出現一個有意義的週期性低點，並且任何反彈嘗試性質都會受到密切關注。

Bittles 補充道，眾所周知的歷史，12 月是股市一年中的強勁月份。事實上，對於美國股市來說，這是絕對最強勁的一個月。在這個月中大約四分之三的時間股票會出現反彈。