蘋果掉了！睽違15年 微軟可望重登全美最有價值企業寶座

微軟 (MSFT-US) 週五收盤後，已成全美市值最大企業，超過了前陣子仍有「兆元企業」之稱的蘋果 (AAPL-US)。

微軟這一週來盤中交易時間市值屢次超過蘋果，但最終收盤市值仍不及蘋果，週五首次收盤市值達 8512 億美元，在外流通股 7,676,218,736 股 (截至 2018 年 10 月 19 日)，超越了當日收盤市值 8474 億美元的蘋果，在外流通股 4,745,398,000 (截至 2018 年 10 月 26 日)。

微軟近 5 日走勢

倘若微軟保持此趨勢，以全美最有價值企業之姿結束 2018 年，這將會是微軟自 2002 年以降首次登上此寶座。

蘋果今年 8 月跨過 1 兆美元市值門檻，成為美國史上第一家兆元企業，5 週後，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中交易價格也跨過此門檻，但終究無法站穩，收盤時仍無法與蘋果齊名。

接著因 11 月 1 日公布令人失望的獲利和不再公布 iPhone、iPad 等細項銷售數據的決議，蘋果股價歷經痛苦的數週，上個月迄今股價下跌了幾乎 16%。

蘋果股價走勢

與此同時，在執行長 Satya Nadella 領導下，微軟股價是 4 年前的 3 倍，打敗了谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，且上個月漲幅約 7%。