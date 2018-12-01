川普政治勝利！美加墨簽署新版北美自由貿易協定

週五 (30 日) G20 峰會期間，美國總統川普、加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 和墨西哥總統潘尼亞尼托 (Enrique Pena Nieto) 正式簽署「美加墨新貿易協定」 (USMCA)，這項協定讓歷時 24 年的「北美自由貿易協定」 (NAFTA) 走入歷史。
川普稱 NAFTA 有史以來最糟糕的貿易協議，三國長達一年多艱難的交鋒談判，美加墨領袖終於在週五 (30 日) G20 峰會期間簽署新版 NAFTA (USMCA)。
美加墨三國部長們隨後也簽署該協定，但這項協定的大部分內容仍需贏得三國的國會批准才能獲准生效，目前幾乎可以肯定的是這項協定將在美國國會遭遇阻礙，由於明年 1 月開始，民主黨佔國會多數席位，他們警告說可能不滿意這些條款。
民主黨議員 Elizabeth Warren 公開表示將投票反對該協定，認為新協定不會阻止 NAFTA 對美國工人造成的嚴重和持續的傷害，因為這項協定並不會阻止外包、不會提高工資，也不會創造就業機會。
白宮官員樂觀地表示，新的工資要求、以及涉及墨西哥工人權利條款，將會促使民主黨同意該協定。
國會可能會等到 3 月中旬前美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission) 發佈一份有關經濟影響的報告後，再對該協定進行投票。
USMCA 為全球貿易緊張局勢帶來帶來一些確定性。川普簽署此協定前發表公開演說提到，USMCA 是一個永久改變貿易格局的典範協定，稱這筆交易對所有簽約國的經濟都有好處。
USMCA 簽署後會立即實施一些保護措施，比如美國對加拿大與墨西哥汽車關稅的豁免。由於 NAFTA 最初的協定仍然有效，協定內容仍存有不確定因素，鋼鐵和鋁徵收關稅仍然是三國尚未化解的分歧。
USMCA 成為川普新談判籌碼？
美加墨新貿易協定 (USMCA) 最令人矚目的內容是其中的「毒藥丸條款」，新版 NAFTA 中新增一項條款，禁止美加墨三國任一成員與「非市場經濟」(好比中國) 進行貿易談判，需要提前三個月通知，否則否則美國有權力退出該協定。
由於加拿大和墨西哥已開始討論與中國簽署自由貿易協定 (FTA)，市場多預料 USMCA 將成為阻礙 FTA 的絆腳石。
此外，川習會預計在週六 (12 月 1 日) 晚宴登場，此前川普簽署美加墨新貿易協定 (USMCA) 簽署時間敏感，市場人士認為這也有可能會成為川普談判桌上的籌碼。