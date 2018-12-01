川普政治勝利！美加墨簽署新版北美自由貿易協定

週五 (30 日) G20 峰會期間，美國總統川普、加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 和墨西哥總統潘尼亞尼托 (Enrique Pena Nieto) 正式簽署「美加墨新貿易協定」 (USMCA)，這項協定讓歷時 24 年的「北美自由貿易協定」 (NAFTA) 走入歷史。

川普稱 NAFTA 有史以來最糟糕的貿易協議，三國長達一年多艱難的交鋒談判，美加墨領袖終於在週五 (30 日) G20 峰會期間簽署新版 NAFTA (USMCA)。

美加墨三國部長們隨後也簽署該協定，但這項協定的大部分內容仍需贏得三國的國會批准才能獲准生效，目前幾乎可以肯定的是這項協定將在美國國會遭遇阻礙，由於明年 1 月開始，民主黨佔國會多數席位，他們警告說可能不滿意這些條款。

民主黨議員 Elizabeth Warren 公開表示將投票反對該協定，認為新協定不會阻止 NAFTA 對美國工人造成的嚴重和持續的傷害，因為這項協定並不會阻止外包、不會提高工資，也不會創造就業機會。

白宮官員樂觀地表示，新的工資要求、以及涉及墨西哥工人權利條款，將會促使民主黨同意該協定。

國會可能會等到 3 月中旬前美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission) 發佈一份有關經濟影響的報告後，再對該協定進行投票。

USMCA 為全球貿易緊張局勢帶來帶來一些確定性。川普簽署此協定前發表公開演說提到，USMCA 是一個永久改變貿易格局的典範協定，稱這筆交易對所有簽約國的經濟都有好處。

USMCA 簽署後會立即實施一些保護措施，比如美國對加拿大與墨西哥汽車關稅的豁免。由於 NAFTA 最初的協定仍然有效，協定內容仍存有不確定因素，鋼鐵和鋁徵收關稅仍然是三國尚未化解的分歧。

USMCA 為全球貿易緊張局勢帶來帶來一些確定性。(圖：AFP)

USMCA 成為川普新談判籌碼？

美加墨新貿易協定 (USMCA) 最令人矚目的內容是其中的「毒藥丸條款」，新版 NAFTA 中新增一項條款，禁止美加墨三國任一成員與「非市場經濟」(好比中國) 進行貿易談判，需要提前三個月通知，否則否則美國有權力退出該協定。

由於加拿大和墨西哥已開始討論與中國簽署自由貿易協定 (FTA)，市場多預料 USMCA 將成為阻礙 FTA 的絆腳石。

此外，川習會預計在週六 (12 月 1 日) 晚宴登場，此前川普簽署美加墨新貿易協定 (USMCA) 簽署時間敏感，市場人士認為這也有可能會成為川普談判桌上的籌碼。