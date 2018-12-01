萬豪集團驚傳 5 億顧客個資外洩 駭客入侵長達4年

萬豪集團 (Marriott) 週五 (30 日) 坦承，自 2014 年以來，旗下喜達屋酒店品牌 (Starwood) 訂房系統長期遭駭客入侵，高達 5 億筆客人個資恐遭外洩。

受此利空消息影響，萬豪集團 (MAR-US) 股價在週五開盤前跳水近 6%，開盤後亦跌跌不休，台北時間 11 點半左右重挫逾 5%，暫報每股 115.70 美元。

萬豪集團股價走勢圖。(圖：Investing)

被盜的資訊中包括姓名、郵寄地址、電話號碼、電子郵件和護照號碼，以及喜達屋顧客帳戶資訊、出生日期、性別、客戶入住與退房資訊、預訂日期和郵件通訊偏好的組合等，部分顧客信用卡付款資訊也恐遭竊。

萬豪表示，這起駭客入侵事件是在 9 月 8 日透過內部資安系統工具發出警報而揭露，該集團立即著手處理此一漏洞，而進一步調查發現，旗下喜達屋酒店品牌訂房系統數據早已被駭客入侵長達 4 年。

萬豪發言人 Jeff Flaherty 提到，該集團仍在深入調查當中，就目前已知情況，只影響到喜達屋品牌。

萬豪表示，評估這此駭客入侵事件對財務影響為時過早，認為並不會影響長期財務狀況，目前正在與保險公司合作評估。

喜達屋旗下酒店品牌包括 W Hotel、喜來登、寒舍艾美和威斯汀酒店。

萬豪於 2016 年收購喜達屋，表示已將此事件通報執法單位、並於週五開始向受影響的顧客發送郵件通知。相關資訊可至萬豪網站查詢：https://answers.kroll.com/。

萬豪與喜達屋並非首次遭駭，2016 年就傳出 60 家美國飯店的 HEI 酒店集團 (HEI Hotels & Resorts) 銷售處理系統遭駭客入侵，包括喜達屋集團 (Starwood)、萬豪 (Marriott)、凱悅 (Hyatt) 及洲際酒店集團 (Intercontinental) 旗下約 20 家飯店。