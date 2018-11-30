〈開放銀行崛起〉澳洲明年上路 讓客戶找到適合自己的金融商品

金管會正在研議開放 Open Banking(開放銀行)，事實上，歐洲早就有開放金融分享的做法，透過第二號支付服務指令（PSD2，Second Payment Services Directive）支付，只要徵得客戶同意，銀行就必須透過第三方平台，提供客戶資料給其他金融業者。

此外，澳洲加入 Open Banking 行列並規劃在明年上路，民眾可以藉由個人資料分享，找到更適合自己的金融商品。

台灣金融研訓院與中華金融科技產業促進會今 (30) 日共同舉辦「Fintech 產業策略論壇 - 消費者資料權與開放銀行資料」，邀請國內外產官學共同探討 Open Banking 在台灣的發展與契機。

澳洲政府金融科技諮詢委員會主席 Scott Farrell 是推動是推動澳洲開放銀行的重要推手，他以「從澳洲消費者資料權談國際開放銀行 Open Banking Data 趨勢與變化」進行專題演講，分享澳洲推動 Open Banking 的經驗。

Scott Farrell 表示，澳洲的 Open Banking 目前已經在部分銀行與金融科技公司先嘗試執行，消費者透過資料分享與生物辨識的方式，挑選、申購適合自己的金融商品。

Scott Farrell 以投保為例，他說，在澳洲民眾要改換保險公司程序相當繁複，許多文件資料必須因此重新填寫，但如果將資料上傳到到 API(應用程式介面) 後，未來民眾想要換保險公司，只要上網點選資料，就能以生物辨識的方式轉換保險公司。

CRIF 信貸解決方案負責人 Giordano Giulianelli 認為，Open Banking 時代來臨，讓金融機構改變思維，建立以顧客為中心的服務模式，透過大量的數據與數位化模式調整業務，讓金融機構變身新創機構，現在歐洲銀行正透過顧客資料分享，從中摸索 Open Banking 會產生甚麼樣的效益。

Scott Farrell 補充說明，科技轉變是不可逆趨勢，政府推動 Fintech、Open Banking 除了提供民眾可找到更貼近自己的金融商品外，同時也協助國家與產業發展，讓家鄉的學生與擁有科技產業專長的人才，可以不用離鄉背井到海外工作。