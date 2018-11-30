數字科技積極佈局香港市場 明年下半年香港8591加入貢獻營運

數字科技 (5287-TW) 近年除國內市場外，也積極佈局香港市場，香港 591 房屋交易網今年前 3 季已成功獲利，旗下 8591 寶物交易平台也於 10 月進軍香港，預計明年下半年可望明顯貢獻營運，除既有站台穩定成長，新創站台也將提供更多成長動能，對明年、後年的營運成長深具信心。

8591 寶物交易網部分，總經理吳聰賢表示，近幾年 PC 端表現逐漸下滑，在去年底遊戲大廠橘子推出手遊《天堂 M》後，平台上的手遊交易量提升 3 倍，陸續也有其他遊戲廠推出端遊改版手遊，均有助於手遊寶物交易量的提升。

另一方面，吳聰賢指出，由於發現平台上有許多香港玩家，基於交易幣別不同、遊戲類型不同等因素，為了方便香港玩家交易，今年 10 月 8591 寶物交易網進軍香港市場開台，初期以累積網站流量為主，口碑行銷壯大品牌效益，預計明年下半年可望明顯貢獻營運。

除 8591 寶物交易網外，591 房屋交易網也於 2014 年進軍香港，跨入香港市場初期，大量投資線上廣告，成效卻不如預期，近 2 年採取內容經營模式，營運表現已明顯轉佳。吳聰賢表示，香港 591 營運已找到突破點，目前致力於經營內容流量，今年前 3 季已成功獲利，未來獲利來源將來自新房廣告，中古屋維持則相當水平。

數字科技目前營收主力仍為 591 房屋交易網，營收占比超過 5 成，目前該平台採取租屋、中古屋與新房的三足鼎立策略經營。吳聰賢表示，明年 591 預期將維持今年營收表現；8591 受惠手遊交易熱絡，營運表現樂觀；8891 新車網與 518 人力銀行營運也將維持水準，除既有站台穩定成長，新創站台將提供更多成長動能，對明年、後年的營運成長深具信心。

數字科技第 3 季稅後純益 1.72 億元，季增 8.25%，年增 37.82%，本業獲利創新高，每股稅後純益 3.97 元；前 3 季稅後純益 4.84 億元，年減 6.43%，賺超過 1 個股本，每股稅後純益 11.18 元。