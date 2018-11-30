大選落幕觀望氛圍持續籠罩 11月BEI綜合指數54.0微幅下降0.37%

九合一大選雖已落幕，但市場觀望氛圍仍揮之不去，金融研訓院最新公布的 11 月 BEI(銀行高階主管指數) 綜合指數編製分數為 54.0，較 10 月指數微幅下滑 0.37%。

進一步看兩項子指數，BEI - 經營指數分數 56.4，較 10 月指數 58 下滑 2.76%；BEI - 市場面指數分數 43.2，則較 10 月指數 37.0 回升 16.76%，整體而言，銀行高階主管仍持續觀望。

金融研訓院表示，BEI 市場指數較 10 月回升但仍在保守區間，利率方面，受訪的銀行主管認為，FED 應該會在 12 月照原訂計畫升息，因此研判未來還是有機會升息；不過股市部分，則因美中貿易戰懸而未決，加上蘋果銷售不如預期，拖累蘋概股股價，讓銀行業者對股市持保守態度。

匯率部分，因台股疲弱、外資匯出等因素影響，銀行業認為新台續貶機率大；房市方面，房市微幅波動但持穩，但態度依然保守謹慎。

金融研訓院表示，整體而言，銀行高階主管對市場走勢仍維持觀望氣氛，但也期待九合一大選及公投後政治不確定性氣氛逐漸減除。

受台股走弱、外資匯出等因素影響，銀行業者對新台幣續持貶值看法；房市方面，房市微幅波動但持穩，銀行業者對房市整體看法繼續維持保守，仍須持續觀察房市走向，整體而言銀行高階主管對市場走勢仍維持觀望氣氛，但期待九合一大選及公投後政治不確定性氣氛逐漸減除。



