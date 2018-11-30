宏碁培育多元電競人才 Predator League電競盟校盃進行決賽

筆電品牌廠宏碁 (2353-TW) 今年開始協助佈建校園電競教室，並舉辦 Predator League 電競盟校盃及相關課程與產業經驗交流，希望合作學校能透過此盟校串聯平台，助於培育多元電競人才。宏碁今 (30) 日已於健行科大電競教室進行最後晉級賽，今年共有 469 隊，2208 人參與賽事。

宏碁也宣布持續冠名贊助 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃，今年與 Garena 的聯手，協助全台超過 80 所大專院校舉辦自己的校內賽事，而除了提供所有大專院校的賽事獎品外，為鼓勵電競社團重視人才，也設立 2019 電競金校獎，獎勵傑出賽事舉辦社團，希望讓電競生態更加完善。

宏碁日前資近五百萬元協助景文科技大學將傳統教室建置成為「景文科技大學征服者電競場（CONQUEROR, JUST E-SPORTS），為創造良好競賽環境外，並提供賽事進行時的轉播設備平台，透過賽事直播培養電競產業跨領域整合四大專業領域：網路硬體平台類、遊戲內容製作、賽事內容製作、數位行銷與傳播類人才，讓電競也可以成為教育的跳板。

宏碁目前已協助建置 13 所 Predator 電競盟校，為共享產學經驗，盟校明年更可優先成為 2019 年 Q2Acer Predator《英雄聯盟》校際盃區域賽合作夥伴，藉由更多賽事平台，協助累積舉辦賽事及對戰經驗。

