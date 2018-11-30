既有＋新創平台齊發 數字Q4獲利樂觀 動能續旺

數字 (5287) 前三季受惠 591 房屋及 8591 寶物交易兩大旗艦平台火力全開，帶動前三季每股稅後盈餘達 11.18 元，賺逾一個股本。數字總經理吳聰賢表示，看好香港市場發展，繼香港 591 品牌效益顯現，成為公司營運成長的動能，旗下 8591 寶物交易也於今年 10 月前進香港開台，初期以先累積網站流量為主，口碑行銷壯大品牌效益，海外布局再下一城。吳聰賢指出，台灣 8591 市佔率達 90%，其中也包含不少的香港玩家，但由於交易上有台幣、港幣的匯兌問題，為方便香港使用者交易，解決匯兌問題，並可以即時提領，因此進軍香港設立 8591 站台，希望落實在地化經營，看好香港人口雖少，但由於所得較高，預估寶物交易將有台灣一半的市場能量，然目前為試營運階段，採取免費服務，之後業務上軌道後將逐步開始收費，最快明年下半年有營運貢獻。



除了 591、8591 等既有的站台外，數字近年也積極擴展旗下的新創平台，吳聰賢提到，每年學生打工市場規模達百億元，而今年 3 月上線的學生打工 APP 小雞上工，目前無論是在企業數、學生數都位於領先地位，涵蓋 2000 家企業及 1.5 萬名活躍打工族，一天平均有 100-200 個履歷上線，希望未來可以爭取整體市場 3-5% 的利潤空間。



吳聰賢認為，不同於傳統的人力銀行，小雞上工的優勢在於「APP 化」，看好學生打工，不需要制式的長篇履歷，用手機 APP 操作即可以應徵，並可以針對學生所在的地區做定位，媒合學校附近的打工機會，明年則將加入「微任務」計畫，針對企業的行銷需求，推出按分享、填問卷、衝下載數等微型打工，拓展小雞上工的業務範圍。



數字指出，既有站台穩定增長，為獲利的主要來源，而新創站台將承先啟後提供更多成長動能。除了小雞上工外，100 室內設計目前在入駐設計師及每日圖片瀏覽量均為業界第一，在每年超過 150 億的室內設計市場搶佔領先地位，未來將朝影音內容發展及增加會員社群互動；此外，婚禮市場產值上看 500 億，結婚吧在移動端詢問數為業界第一，未來將打造婚禮籌辦的第一站，包含婚宴會館資訊、720 度環景影像、線上顧問及發展新人間互動式社群平台，希望三箭齊發，以期網站流量及市佔能快速增長，成為公司營運成長的新引擎。



展望第四季，吳聰賢對此展現樂觀，認為公司每季的獲利平均，第四季獲利可望維持高檔表現，並將秉持每年投入獲利 20% 做新創開發的態度，讓公司每年都有新的新創平台出現，持續創造新興動能，對於每年的業績增長保持信心。