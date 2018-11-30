財經：部分地方已啟動P2P清退 監管有意關掉90%平台 但並未達成一致

截止今年 10 月，提交了自查報告且待還餘額在 5000 萬以上的平台數 358 家，占目前網貸行業正常營運平台數的 32.57%, 如果將 5000 萬設為備案紅線，則至少 70% 的平台或將退出市場。目前部分地方已啟動清退，監管者也在權衡 P2P 存續的規模底線

今年 8 月，P2P 網貸啟動合規檢查，分為網貸機構自查、中國互金協會和地方互金協會或相關機構開展的自律檢查、地方網貸整治辦的行政核查三大部分，定於 2018 年 12 月底全部完成。

據《財經》記者了解，現在北京、上海、浙江、杭州等主要 P2P 平台聚集地已進入現場行政核查階段。

北京某 P2P 平台負責人向《財經》記者表示，該平台正在接受檢查，合規檢查包括業務、財務、法務、風控各方面。「每次現場查兩天，區里兩周前查過了，這兩天是市里檢查。」

隨著上述「三查」接近尾聲, P2P 平台備案也將邁入實質階段，未來有多少家平台能夠真正實現備案進而存活也將浮出水面。

地方啟動清退

據網貸之家數據顯示，截止 2018 年 11 月 28 日，網貸行業在營運平台數量為 1182 家，相對於平台爆雷前已經減少了三分之一有餘。

上述負責人透露，目前還在運作的 1000 多家平台有，提交自查報告的只有 500 家不足一半，500 家中還會淘汰一部分。「可以肯定的是，未交自查報告的平台和備案無緣了，按目前數量來看，如果 1/4 能備案，那關掉的還是很多的。」

另據彭博最新報導，據知情人士透露，中國計劃大規模關停中小 P2P 平台，此外，監管機構可能還會要求大型平台將貸款餘額維持在當前水平，並鼓勵他們逐漸降低放貸規模。

「合規備案就是為關閉不合規平台做準備的，不合規後遲早是要關的。」上述平台負責人稱。事實上，今年 P2P 平颱風險暴露嚴重，很多平台失去信任發生大規模提現，即使監管不主動關閉，也會發生自燃淘汰。

某接近監管人士也向《財經》記者透露，監管是有關掉 90% 平台的思路，保留 10% 的頭部平台。不過，據另接近監管層人士告訴《財經》記者，中國互金協會和北京市金融局並未收到相關指示，「至少沒有得到存量 P2P 要不斷減量的指示。」據了解，銀保監會內部對 P2P 網貸模式仍在激烈討論中，內部並未達成一致。

事實上，為了引導一些 P2P 平台良性退出市場，多地已經開始下發退出文件，包括北京、上海、深圳、廣州、杭州、濟南等超過 10 個省市發布了退出指引。

11 月 7 日，湖南省地方金融監督管理局發布公告稱，決定首批取締 53 家 P2P 網貸機構。並稱後續將不定期公告取締類 P2P 網貸機構名單。

據某平台人士向《財經》記者表示，11 月中旬，監管層在北京市金融監管會議上給出指示，北京地區待收規模低於 5000 萬元以下的 P2P 平台將不予備案。但隨後有撤銷這一指示。

接近北京市金管局人士表示，監管對於 5000 萬的規模標準線正在討論，「關停會陸續進行，但時間表還不清楚。」

一位註冊地在北京的 P2P 網貸平台內部人士告訴《財經》記者，北京的進場工作還在穩步推進，「先驗小的再驗大的，現在大平台大概都已經驗收收尾了，北京的窗口指導會在 12 月公布有條的『白名單』，到時候看有沒有小平台就知道了。」

杭州監管層也正在着手逐步整頓行業問題平台，第一批將清退存量不足 1 億的平台。

爭論點在規模線

地方監管的爭論點主要在於規模線。據融 360 大數據研究院統計，截止今年 10 月，提交了自查報告且待還餘額在 5000 萬以上的平台數 358 家，占目前網貸行業正常營運平台數的 32.57%。而待還餘額在 1 億元以上的平台數 304 家，占比 27.66%。也就是說如果設為 5000 萬紅線，至少 70% 以上正常營運的平台或將受到波及。

但也有業內人士表示，砍掉 5000 萬待還餘額規模以下的平台對於控制整體行業規模沒有太大意義，「前 20-30 的平台掌握了行業八成的業務，可能只是數量少了，更容易管。」

行業已然開始人心惶惶。一位大型 P2P 網貸平台人士告訴《財經》記者，「如果政策整個鋪開，對行業的影響肯定是比較大的，但對於大平台是正面影響還是負面影響，目前還不好說。如果是正面影響，小平台關停，原本的投資者湧向大平台，但如果造成投資者情緒恐慌，對整個行業又是一波衝擊。」

一些討論認為，目前銀行開始放開對中小微的貸款，對 P2P 資產端有一定的替代效應。但也有人認為，銀行只是因為硬性指標，通過金融科技機構放款，本身還是欠缺服務中小微企業的能力和意願，不可持續。也有討論認為 P2P 網貸應該做成債券交易所，但也有人認為這樣又變相成為地方金交所模式。

彭博社在 30 日的文章中將 P2P 網貸劃歸為影子銀行體系，但對於 P2P 網貸是否屬於影子銀行範疇，國內業界還未達成統一。市場普遍認為，這取決於將 P2P 網貸定性為「資訊仲介「還是「信用仲介「。

「目前中國市場上大部分 P2P 網貸平台還是偏離了資訊仲介的定位，業務模式較為粗放，對投資者權益保護不夠，「中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼說。

據中國互金協會今日公布 100 家會員機構 9 月的營運資訊，其中貸款餘額合計 6376 億元，累計交易總額 40359 億元，累計服務出借人 3760 萬人，累計服務借款人 9685 萬人。

「存在即合理。我們正規的金融體系有問題，它提供不了本來應該提供的服務，」國務院發展研究中心金融研究所所長張承惠告訴《財經》記者。在她看來，目前金融體制下，P2P 網貸行業有長期存在的價值，「看我們金融體系改革的速度快慢了，」她說。