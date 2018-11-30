【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

台股開高後震盪走低，尾盤因 MSCI 之季度調整，台積電、鴻海遭到摜壓，指數縮減漲幅，被動元件之國巨、華新科及矽晶圓類股合晶、環球晶等依然是盤面上量大主流股。強勢漲停電子股有強茂、矽創、矽力、立積等。其他強勢電子股有穩茂、可成、GIS、欣興、瑞儀、原相等，傳產股以華新、台化、潤泰全等強勢上漲。終場台股上漲 2 點以 9,888 點收市，成交量 1675 億元，成交動能大幅增高。

電子股方面，半導體矽晶圓廠台勝科接單暢旺，明年第 1 季訂單將持續滿載，股價一度達 145 元，漲 3.57%，連帶帶動其餘矽晶圓廠環球晶及合晶股價同步走高。

傳產股今天普遍走揚，其中，又以水泥、造紙、橡膠、觀光與汽車類股表現最強勁，亞泥、台泥、信大、正隆、榮成、華紙、寶隆、正新都走漲，六福持續飆逾 7%，股價創 4 月初以來新高，華園、國賓也都勁揚。

被動元件與 MOSFET 族群也都有不錯表現，台嘉碩漲逾 5%，華新科、日電貿、華容都有 3-4% 不等的漲勢。

不過受到 MSCI 盤後生效影響，尾盤壓低權值股如台積電、面板雙虎、國泰金、開發金等，最後一盤爆出 543 億元大量，指數摜壓 34 點，漲勢收斂到只小漲 2 點。依據波浪理論解讀大盤，目前位階處在反彈 B 波，尚未正式宣告止跌。技術面建議仍以短多應對。

胡毓棠 分析師