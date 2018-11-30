【顧德投顧】明天川習會當場,會前變化大,台股未來審慎樂觀

◆盤勢分析

明天川習會就要登場了﹐這可能是決定未來幾年國際局勢最重要的一場會議, 台股目前看來非常樂觀, 尤其是櫃買指數, 不斷上漲, 總讓人非常懷疑大漲原因, 目前看來應該是跌深反彈, 加上很多公司實施庫藏股, 所以導致股市不斷上漲, 另外因為目前是財報空窗期, 所以公司只要對後勢很樂觀, 資金很容易買單, 因此推升股價上漲

這邊股市比較偏向投機行情, 因為目前看來年底 FED 確定升息, 另外就是川習會的結果, 如果如期課稅, 台股相關供應鏈還是會受到重傷, 再加上貿易戰可能帶來的通貨膨漲, 也可能提高美國升息的機會, 所以貿易戰的結果, 真的是牽一髮動全身, 因此明天的會議結果, 很可能要持續注意, 未來一年甚至未來幾年的變化可能都要看這次會議的結果, 希望兩邊貿易戰全面開戰, 這樣製造業才有機會回流台灣, 再創台灣奇蹟

而且這樣一來資金很可能從中國流出, 一旦如此, 台灣挾著低成本高產值人力, 高階製程很可能來台灣投資, 台灣就能再度成為世界工廠, 經濟成長大幅起飛, 但是要先通過經濟緊縮的低潮期, 可能維持一年左右, 希望大家一起加油

王閔生 分析師

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