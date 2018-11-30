【華冠投顧】幸運星-果然同樣戲碼再演一次！！大盤……持續洗刷刷洗澎澎ING……

林幸蓉 分析師

焦點個股：2442 新美齊、2371 大同、2481 強茂、6127 九豪、2448 晶電

今天果然又是早盤追！追！追！收盤又變成槌！槌！槌…… 振幅 69 點，收漲 2 點「收最低」！！

昨天追追追 + 槌槌槌…… 黑 K 上影線洗很兇…… 今天同樣戲碼再演一次…… 又是一根黑 K 上影線…… 成交量 1,675 億。今日控盤者拉被動元件 2492 華新科、2327 國巨、2474 可成等撐盤，但尾盤 2330 台積電、2317 鴻海、2882 國泰金等賣壓重，及 MSCI 季度調整如 2371 大同、2317 鴻海、1504 東元等殺尾盤，迅速收斂漲幅但本週週 K、月 K 均收紅……OTC 則強於大盤，百花齊放持續小鬼當家，收盤漲幅為 0.65%，成交量 356 億…… 合計上漲家數 877 檔，下跌家數 555 檔……

本波投機行情先彈再說！至今已整整彈了一個月囉！！很開心 10 月底分享的《遍地黃金打群架》持續飆漲，如：一、漲價概念股矽晶圓 6488 環球晶創高，帶動 6182 合晶、3016 嘉晶等開低走高，但是漲勢已經不如昨天以前整齊，愛賺多少可以自己決定囉！！。二、漲價概念股二極體 2481 強茂昨天漲停，今天又漲停囉！！三、漲價概念股 PART 3 MOSFET：10/31 贈送的 6435 大中、5299 杰力持續再創新高！！！四、11/9 分享的 1526 日馳今日再創新高，6266 泰詠則攻漲停板！！11/26 分享韓流概念股－9906 欣巴巴、2705 六福再創新高…… 吃個豆腐也不錯！！五、11/27 分享的 8028 昇陽半、3105 穩懋再創新高！11/29 分享的 3236 千如、2349 錸德、6238 勝麗、4147 中裕再創新高……

其他強勢股：6127 九豪、8016 矽創、4968 立積、2442 新美齊、3712 永崴投控漲停，3441 聯一光、4976 佳凌、6456 GIS-KY、2448 晶電、5305 敦南、2338 光罩、5469 瀚宇博…… 等

最後祝大家週末愉快，下週／下個月操作順利！！！大家一起來發大財！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。