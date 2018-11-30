【華冠投顧】台股開高走低小漲+2點!市場屏息以待G20高峰會!中、美貿易戰持續發燒中...

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3406 玉晶光、3324 雙鴻、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

台股盤勢分析:

重返萬點

G20 峰會前夕，台股早盤小漲 + 13 點開出，在中、小型股的亮眼表現下；加權指數全場維持在平盤上遊走，尾盤在台積電的壓抑下，終場小漲 + 2 點作收，收在 9888 點，成交量 1680 億。

『萬點恐俱症』再度上演，在 G20 峰會前夕，加權指數就在萬點前『停、看、聽』；同時『內資偉大』的行情，也進行著『個股輪漲』!! 基本上，這二天的盤勢變化，就如同上星期『九合一大選』前情況雷同。整體來看… 籌碼面還是有利多方，雖然上面壓力重重；但是個股依舊『驚驚漲』。展望下星期… 中、美貿易戰可望在高峰會有明確結果，預料消息面偏向正面；就算『萬點恐俱症』壓抑指數。不過，老話一句…『重返萬點』只是時間問題。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8016 矽創、2481 強茂、4968 立積、6127 九豪、5299 杰力、8028 昇陽半… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1308 亞聚、4128 中天、1304 台聚、6244 茂迪、2457 日勝生… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。