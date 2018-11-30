新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月30日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24079      5027   478.99  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00733  富邦臺灣中小         19770      8466   233.52  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7416      4196   176.74  
00735  國泰臺韓科技          9308      6789   137.10  
0051   元大中型100          10684      9500   112.46  
00728  第一金工業30         12309     11423   107.76  
00681R 元大美債20反1         5962      6094    97.83  
00702  國泰標普低波高息     10206     11188    91.22  
0054   元大台商50            9905     11124    89.04  
0055   元大MSCI金融         29279     41154    71.14  
00707R 元大S&P日圓反1        3394      4855    69.91  
00729R 第一金工業30反1       2796      4098    68.23  
00714  群益道瓊美國地產      3533      5567    63.46  
0053   元大電子              4114      6488    63.41  
00667  元大韓國              1872      3429    54.59  
0052   富邦科技              3517      6500    54.11  
00634R 富邦上証反1          24468     45756    53.47  
00691R 兆豐藍籌30反1         3059      6106    50.10  
00752  中信中國50            6236     12716    49.04  
0061   元大寶滬深          184406    410116    44.96  
00632R 元大台灣50反1      1986308   4519149    43.95  
00648R 元大S&P500反1        50786    125188    40.57  
006207 FH滬深               51585    134392    38.38  
008201 BP上證50              1015      2749    36.92  
00713  元大台灣高息低波     34504    101012    34.16
留言載入中...

相關新聞