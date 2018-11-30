【華冠投顧】MSCI調降升效 台股尾盤爆量權值股遭摜壓!

美股昨晚小跌，台股因 MSCI 調降升效 尾盤爆量，台積電，鴻海等權值股遭摜壓! 指數收在最低點 9888 點，漲 2 點，成交量 1680 億元，周線漲 220 點，月線漲 85 點。

美股昨晚四大指數漲多小拉回，台股則因 MSCI 調降升效，權值股台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008)，第一金(2892)，友達(2409)，群創(3481) 等爆量遭摜壓! 加權指數最後一盤被摜壓 33 點，收在今日最低點。電子股跌 0.2%，金融股漲 0.09%，傳產股漲 0.34%，OTC 較不受影響漲 0.66%。盤面強勢族群及個股: 二極體的麗正 (2302)、強茂(2481)、統懋(2434) 強勢攻頂，台灣醫療科技展於南港展覽館登場，外資近日連續買超佰研 (3205)亮燈漲停。其他強勢個股: 矽創 (8016) 感測器晶片出貨強勁股價攻頂。5G 概念股的立積 (4968) 強攻漲停板! 宜特 (3289)、江興鍛(4528)、均華(6640)、九豪(6127) 等均亮燈漲停! 而離岸風電族群為本周弱勢族群，上緯投控 (3708)、中鋼構(2013)、亞力(1514)、台船(2208) 等下挫。

台股昨遇萬點有壓，周五 MSCI 調降升效遭摜壓! 但盤面中小型股輪番上陣，輪動輪漲 熱鬧滾滾，不受影響，大盤待短線修正過熱技術指標，換手後，下周有機會再戰萬點，選股仍以低接中小型股為主。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估