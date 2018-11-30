【華冠投顧】面對周末川習會 多頭控盤仍嚴密 「被動元件」仍可期 下周布局新《小豬》

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

週六即將召開 G20 峰會，國際股市普遍陷入觀望小漲小跌，不過台股早盤表現相對強勢，OTC 指數也仍續創新高，終場則受到 MSCI 季度調整影響，大盤最後一盤摜出 554 億大量下殺 33 點，收斂漲幅至 + 2 點，OTC 指數 + 0.66%。

由於大盤昨日挑戰萬點不成並且收了一根帶量黑Ｋ，如果今日Ｋ棒接著出現高點不過高、低點卻破低的排列，就會形成慣性上的改變，對極短線多頭而言將喪失優勢，因此昨日低點便成為極短線多頭防線。

今日大盤盤中相對亞股較強，推測應有預先拉出空間好因應尾盤摜壓的意味存在，果不其然，最後一盤的爆量摜壓剛剛好守住昨低，由此可見多方控盤相當嚴密，盤勢也仍由多方掌控。

＜被動元件族群＞

昨日提過被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》雖然在利多之下開高走低，但從成交量規模來看，控盤者趁利多出貨的可能性不高，回檔較有可能是因為《2327 國巨》遇到頸線反壓，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》遇到下彎季線反壓，所以短線需要稍作關前整理。

今日三巨頭同步量縮上漲，《2327 國巨》以最高點作收，《3026 禾伸堂》收上季線，最強的《2492 華新科》收最高、過昨高、上季線，整理價量配合良好、籌碼趨於安定，後市依然可期。

＜生技族群＞

隨著〈醫療科技展〉開展，昨日不少生技股開始出現蠢蠢欲動之跡象，除了現買現賺漲停的《1783 和康生》之外（但昨天盤後影音提醒 "有隔日沖大咖進來插花現象"，因此今早帶學員全部獲利下車，並同步於 Line@發文通知），也於昨日 Line@盤後文分享給大家《3205 佰研》、《4137 麗豐 - KY》、《4142 國光生》... 等值得留意的標的。

今日《4137 麗豐 - KY》+1.89%，《4142 國光生》+5.00%，《3205 佰研》更是 9:09 亮燈漲停下課，在此不是要刻意炫耀，而是想用活生生案例來表達「內資大咖」還在場內，中小型股輪漲活力強，只要擁有獲利的選股模式，都會賺的到。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。