中國金洋再現瘋狂擴張效應：加碼入股助新體育日漲超7成！

作為名震江湖的“寶能係”於香港資本市場的運作平台，港股主板上市公司中國金洋（01282-HK）這幾年可是在廣泛投資領域混得風生水起。近日，中國金洋就在其投資及業務拓展方面再下一城，宣布以約4.12億元（港元，下同）總代價將同為港股上市公司的新體育（00299-HK）28.18%股份收入囊中。

11月28日晚間，中國金洋公告宣布，於當日交易時段後，其間接全資附屬寶達金融與新體育主要股東艾青（賣方甲）及利贏投資（賣方乙，為艾青全資擁有）訂立協議，據此，中國金洋將通過寶達金融以總代價4.12億元向賣方收購其於新體育的11.44億股股份，相當於新體育已發行股份總數的約28.18%：

公告顯示，這4.12億元收購代價將由寶達金融向賣方以現金支付，而交易將於昨日（11月29日）落實。在此之前，中國金洋其實已經持有新體育約1.01%股份，因此在這次收購事項落實完成之後，中國金洋將合共持有新體育29.19%股份，一舉成為後者新任重要股東。

值得一提的是，中國金洋此次大手筆加碼入股新體育還是很有誠意的。在雙方這次交易中，每股新體育股份的收購價被定為0.36元，這較新體育27日的收市價0.285元溢價高達26.32%，較其於28日的收市價0.32元亦溢價12.5 %。

從收購事件公佈後兩家公司29日的股價走勢來看，市場對於中國金洋與新體育這樁生意的反應顯然相當興奮，尤其作為被選中一方，新體育的股價在29日早盤開市就瘋狂暴漲，盤中最高曾見0.65元，漲幅翻倍；截至29日收盤，新體育報0.55元，全日勁升71.88%，令人嘆為觀止：

（新體育29日股價走勢圖 來源：東方財富）

那邊廂新體育是實打實地表現了一番何謂氣勢如虹，這邊廂慷慨出手的中國金洋也小漲了一波，29日收漲2.7%報0.38元。從市場反響來看，這次雙方合流倒是打開了共贏的局面。話說回來，這新體育究竟是如何俘獲中國金洋芳心的呢？回顧新體育於港股市場的履歷會發現，其實這也是一隻港股老司機了。

何以入法眼？ “體育+物業發展”概念吸引

2004年4月30日，作為新體育前身的“中迅軟件”在港交所成功上市，主要業務為承包外包軟件開發服務及技術支援服務。 2014年底公司將業務拓展至手游行業，2015年中迅軟件原控股股東恒星信息數次減持至淡出股東行列，同年公司開始出售客戶資訊科技外包業務，逐步轉型。 2015年8月，公司宣布更名“新體育”，轉而專注於發展其運動相關應用程式及手機遊戲等業務；然而進入2016年，公司又開始拓展新業務，並有意將其主營方向轉型至體育健康、文化旅遊及地產經營。

在新體育謀求轉型的前後數年時間裡，公司業績一度陷入虧損。 2016年決心轉型體育文旅地產之後，新體育的業績表現才漸漸復蘇回暖，2017年上半年公司實現扭虧為盈，並在進入2018年後保持了穩健增長——可見其最近一次的轉型對於新體育而言甚為關鍵，而這也與中國金洋選擇新體育的原因相當契合。

中國金洋在其公告中提到，新體育以體育文化和物業發展投資為戰略重點，這是其吸引中國金洋的最重要原因。一方面，考慮到國家近年在政策層面大力推動國內體育產業，並推動有關體育產業、運動消費和全民健身的趨勢，新體育目前的業務策略還是有相當發展前景的；另一方面，新體育自轉型後積極發展其“體育+物業發展”概念的物業發展項目，中國金洋對其這個發展模式也表示看好。

當然，從中國金洋的角度出發，大舉入股新體育更重要的一點是符合其一貫的擴張思路。在中國金洋的理想藍圖中，成為新體育主要股東後，可令其透過新體育在國內的資源脈絡、管理人才和發展經驗，推動中國金洋的物業投資及發展業務；此外，由於新體育擁有相當規模的高端客戶，中國金洋的金融服務板塊也可藉此向新體育的客戶提供金融服務，從而擴大其金融服務板塊的客戶基礎及有利於提升該板塊的業績。

——無論是從收購思路還是過往經驗來看，中國金洋在投資和擴張領域都是個老手了，但這也要從其易主寶能係說起，此前這家公司可沒如今這般悍勇。

易主寶能係“背靠大樹好乘涼”：瘋狂擴張成常態

2010年12月15日，中國金洋原殼公司世達科技在港交所主板上市，是一家筆記本電腦電容觸控板供應商，上市後公司的主營業務也擴展至生產一系列高科技產品，比如買賣自動化相關設備並提供相關服務，以及策略性投資及發展主要生物識別安全、高速無線數據傳輸及通訊有關的技術。

到了2014年年初，世達科技有了轉型的計劃。為了改善財務狀況支持業務發展以推進轉型大計，2015年世達科技通過引資入股徹底改變了自身的命運。 2015年5月，世達配股引入“寶能係”實控人之一的姚建輝為其新任控股股東，同時作為“寶能係”掌舵人及姚建輝胞兄的姚振華連同時任鉅盛華董事長的葉偉青也分別通過前海人壽及新德參與了該次認購事項。那次認購完成後，“寶能係”一致行動集團合共持有世達股份達到72.45%，世達科技也就此宣告易主“寶能係”；2015年11月世達科技更名為中國金洋。

在搖身一變成為“寶能係”於港股市場的資本運作平台之後，中國金洋開啟了其業務擴張之路。在保留原有自動化相關設備貿易及服務業務基礎上，中國金洋很快將其業務拓展至金融服務、高科技及新能源產品製造、物業投資及發展以及證券投資等廣泛領域。

在擴張成為常態的同時，中國金洋的業績也有了明顯起色。要知道在此之前這家公司的經營效益可是相當波動的，尤其2012年及2014年還錄得經營虧損（2014年淨虧損達5.8億元之多）。自2015年起，換了新身份的中國金洋也開始改寫自身業績，當年順利實現扭虧為盈，並在其後兩年多里保持著相當強勁的業績增長：

這樣看來，中國金洋在喜提“寶能係”這個強大後盾之後，發展之路可謂是順風順水，且在這幾年的投資收購方面稱得上是大殺四方，頻頻出手。如今拿下新體育大額股份，再加碼物業投資與發展業務，未來想像空間又更大了，不知其下一次出手又將給市場帶來怎樣的驚喜呢？