川普大喜 又一個重大勝利

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 15:00

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毫無疑問，這是美國準總統川普的又一個重大勝利。

美國特別檢察官史密斯（Jack Smith），周一（25 日）正式宣布，放棄針對川普的兩起刑事案件調查。

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哪兩起？

一起是川普顛覆選舉案，另一起是川普機密文件處理不當案。這也是「特朗普 1.0」下台後，他面臨的一連串訴訟中，可能最嚴重的兩個。

但現在，一切戛然而止。

看得出來，史密斯很是無奈，因為他認為川普肯定有罪，但美國法律又規定在任總統不能面臨刑事起訴。

《美聯社》指出，這是美國政治史和執法史上前所未有的篇章的結局，因為聯邦官員試圖追究前總統的責任，但他正在競選連任；川普是勝利者，他透過法律手段推遲了調查，然後贏得了連任。

也就是說，川普有罪是有罪，但現在他當上了總統，有罪也變成無罪了。

特別檢察官史密斯就在一份文件中寫道，特朗普重返白宮，「使兩個基本且令人信服的國家利益產生了分歧：一方面，憲法要求總統在履行其重大責任時不得受到不當阻礙...... 另一方面，國家對法治的承諾。」

最後，他別無選擇，只能在川普就職前，撤銷對他的起訴。

不過，史密斯指出，經過與司法部討論，他提出不再追究這兩起案件，主要是憲法不起訴現任總統的規定。他尋求法官以「不損及權利」（without prejudice）的方式撤銷案子，這保留了川普卸任後重新提出起訴的可能性。

川普立刻在社交平台上發了長長一篇推文，說：「我克服了一切困難，堅持不懈，取得了勝利，這些案件，就像我被迫經歷的所有其他案件一樣，都是空洞的、無法無天的，永遠不應該被提起……」

什麼意思？

這都是民主黨的政治追殺，浪費民脂民膏，早就該掃到歷史的垃圾堆裡了。

川普發言人說得更直白，這是「法治的重大勝利」！

除了特別檢察官手裡的官司外，在紐約州，他因為「封口費」已被陪審團審定：34 項罪名成立，他由此成為美國第一位重刑犯前總統。

請注意：重刑犯！

所謂「封口費」，與川普一樁風流韻事有關。

美國成人片女星「風暴姐」丹尼爾斯（Stormy Daniels）爆料，她曾和川普有過一段巫山雲雨情。川普斷然否認，認為這是「徹頭徹尾的騙局」。

但為了讓「風暴姐」閉嘴，川普通過律師科恩向她付了 13 萬美元「封口費」。

封口費本身並不違法。但是，川普在 34 項起訴書中，被指控偽造公司業務紀錄，隱瞞並報銷了這筆錢。

這些錢，川普也感到肉痛，所以都報銷了，結果，麻煩來了。

科恩後來與川普鬧翻。最後，出任汙點證人的科恩就揭發，川普撒謊。按照紐約州的法律，掩蓋罪行虛假陳述，這可就是刑事犯罪了……

陪審團都定罪了，就等法官最後宣判了。但讓人大跌眼鏡的是，川普競選成功了，創造了新的歷史：美國第一位重刑犯總統。

法官也犯難了。最終，紐約法官宣布：無限期推遲宣判。