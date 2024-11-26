近1.8兆！陸加大推動科技創新相關貸款政策力道 央行：應簽盡簽 能投盡投

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-26 14:55

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中國人民銀行上周四 (21 日) 聯合國家發改委、科技部、工信部、財政部、農業農村部、交通運輸部、國務院國資委、金融監管總局召開科技創新和技術改造貸款工作推進會議，以貫徹落實中共黨中央、國務院關於支援大規模設備更新和科技金融的決策部署，加大力到推進科技創新和技術改造貸款政策落實。

會議指出，相關政策推出以來來，各地方、各部門、各金融機構健全工作機制，加強協同配合，細化工作措施，加快實現清單內企業和專案融資對接「全涵蓋」，貸款簽約和投放規模不斷擴大，政策落實取得階段性成效。

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截至 11 月 15 日，銀行累計與 1737 個企業和專案簽訂貸款合約近人民幣 4000 億元 (約 1.81 兆台幣)，有力支持初創期間、成長期科技型企業首貸和重點領域大規模設備更新。

會中也要求各銀行機構要用好用足政策資源，對清單內企業和專案做到「應簽盡簽、能投盡投」。要聚焦提升審貸放貸效率，優化機制流程，加大資源保障，對照最新產業政策標準修訂完善授信管理政策，開闢貸款審查審批「綠色通道」，開發與初創期科技型企業以及中小企業技改融資需求更加匹配的貸款產品，拓寬抵質押物範圍，加快貸款簽約投放進度。