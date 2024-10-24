港股今年最大IPO來了！智駕科技企業地平線開高走低僅收漲2.8% 籌資逾225億

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-24 17:13

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中國智駕科技企業地平線 (09660-HK)今 (24) 日在港股掛牌上市，該公司以 3.99 港元作為發行價，募資總額達 54 億港元 (約 225.6 億台幣)，成為港股今年最大科技 IPO。地平線今(24) 日開盤後一度漲高 38%，終場收漲 2.8% 至每股 4.1 港元。

作為全球最大 AI 駕駛解決方案供應商之一，地平線股東陣容強大，包括比亞迪、寧德時代、紅杉、高瓴資本、IDG 等均為上市前股東，本次 IPO 基石投資人包括寧波通商、百度、阿里巴巴、達飛集團，合計認購 2.2 億美元。

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市場之後也傳出柏基 (Baillie Gifford)、挪威主權財富基金以及 Wellington Management Group 也有認購地平線股票。

地平線董事長兼執行長余凱在上市儀式上表示，地平線成立至今 9 年多，已成中國最大智駕解決方案提供商，今後將繼續加大研發投入，以技術創新為用戶創造價值，而在港上市，也標誌著地平線面對國際市場的重要一步。

在港股迎來今年最大規模 IPO 的同時，香港政府今日派出創科局局長孫東出席地平線上市儀式時。孫東表示，香港政府會做好創科發展的引導者，加大投資和引領社會資本支持創科，包括設立 100 億元「創科產業引導基金」，透過成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業。

孫東還說，要加強新來港上市的企業，與本地科學界與大學的合作，推動跨界技術創新和人才培育。

地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛 (ADAS) 和高階自駕 (AD) 解決方案供應商，擁有專有的軟硬體技術。截至今年 6 月 30 日，地平線在中國及海外獲授 673 項專利，包括 585 項發明專利，顯示該公司強大的研發實力以及極高的技術門檻。

在業內人士看來，此次地平線 IPO 成功發行，將進一步為該公司提供充足的資金支持，為其未來發展提供強而有力的背書。