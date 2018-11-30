【華冠投顧】3008大立光，果真進入支撐區間！ 下週一續觀注3367-3240之區間。

台北時間今日凌晨 03:00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈會議記錄，概略內容為，若勞動力市場和通膨符合預期，聯邦基金利率再次的上調，仍是合理的。市場也預期在 12 月份的利率會議，將再次的升息。

目前市場關注焦點在，今日起為期兩天的 G20 高峰會。此次會議，若使得貿易緊張局勢有所緩解，則將驅動下周股市再度向上發展。

G20 高峰會於 11/30-12/01 兩天在阿根廷召開，全球領袖齊聚一堂，討論重心勢必將集中在貿易問題上。而中國國家主席習近平與美國總統川普將會面，市場也冀望此次的「川習會」能化解目前兩國的貿易爭端，靜觀其後續發展。日前白宮表示，川普對美、中達成貿易協議，抱持著開放的態度。

12 道瓊目前來到 25375；今日，續觀注上方 25400-25660 之反壓區間力道如何？

12 加權，今日開高後走低，但依舊維持於多市架構中，下方 9826-9753 支撐區若有進入，仍具有再度向上發展之機。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！多市架構未變；下周一，續觀測下方 348.0-333.0 支撐區間之力道如何？

2498 宏達電：看多！上方反壓關卡，續看 50.70-52.50 之區間；下周一，暫看下方支撐 44.20-42.00 之區間，來到此區仍具彈升之機。

2330 台積電：看多！昨日之述『明日注意下方 225.0-220.0 之支撐區。』果真今日持續下盪，收盤來到 225.5 最低，即將進入該區間！下周一，續觀注此支撐區，進入之後，仍具彈升之機。

3008 大立光：看多！昨日之述『明日注意下方 3367-3240 支撐區。』果真今日收盤前持續下盪，來到 3365 最低，進入該區間！下周一續觀注此區，進入之後，或將有彈升之機。

6005 群益証：看多！昨日之述『技術面具打底即將完成之雛形，續觀測下方 9.20-9.10 之支撐區間！』今日，收盤果真出現彈升。依據型態，上檔仍具空間，該檔續觀注。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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