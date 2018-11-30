【華冠投顧】中裕量縮換手、佳凌量能價揚

鍾騏遠 分析師

台股今天進行 MSCI 權重調整，大型股尾盤受影響較大，而跌深的個股反而出現反彈，例如：6456GIS-KY。因加權指數持續開高走低，若解釋為 MSCI 調權之前的壓盤，也是不無可能。不過，市場投資人比較擔心的，反而是 G20 會議，中美貿易談判的結果，可能影響後續台股表現。不過，觀察近期的買單，法人的買盤仍占多數，特別是矽晶圓、MOSFET、PCB 等，此波的反彈走勢，幾乎都是來自於法人的籌碼，若真台股受中美貿易戰影響，那麼法人為何如此積極買超這些個股呢？

族群方面，生技類股今天買盤升溫，不過尾盤的時候，資金出現移轉，有些生技個股反出現量縮整理。在新藥的指標股中裕新藥 4147.TT 今天持續墊高，新掛牌熱門股羅麗芬 - KY6666.TT 維持多方，我們不難看出生技後續的正向表現。另外，光學鏡頭族群雖然昨天尾盤壓盤，但今天量能大增，中用鏡頭 4976 佳凌率先領漲，帶動 3441 聯一光強勢攻高漲停，而 3059 華晶光則是尾盤出現拉抬買盤，若後續指數維持整理，則光學類股有機會正向表現。

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